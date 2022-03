Calvados. Drogue Buddha blue : l'inquiétude règne à la sortie des lycées

Cette drogue est un vrai fléau dans les lycées du Calvados et en particulier de l'agglomération caennaise. Depuis la rentrée 2019, huit établissements de l'agglomération caennaise, de Falaise ou encore de Bayeux font état de plusieurs jeunes touchés par l'inhalation de buddha blue, une drogue de synthèse venant des pays asiatiques. Elle est arrivée il y a environ deux ans en Bretagne, avant d'entrer en Normandie. Seul un cas avait été recensé en 2018, de même en 2017.

Incolore et inodore, cette substance se fume par le biais des cigarettes électroniques. Il s'agit d'un liquide que l'on injecte dans la vapoteuse tout comme le e-liquide que l'on retrouve dans les boutiques spécialisées. Or, il est "plus toxique que le cannabis", indique David Marie, conseiller Vie scolaire du rectorat de Caen.

Vomissements, tachycardie et malaises

Cette drogue, que les jeunes appellent PTC en référence à "Pète ton crâne" est formellement interdite en France depuis le 31 mars 2017. Mais problème : "le fait que cannabis soit illégal en France pousse les jeunes à consommer des substances alternatives beaucoup plus dommageables", indique Grégory Lange, chef de service à l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) en Normandie.



Ses effets sont terriblement dangereux pour le corps humain :

"Les effets vont être plus intenses que le cannabis" Impossible de lire le son.

Huit lycées sont concernés dans l'agglomération caennaise, notamment par dix-sept cas critiques. Certains d'entre eux ont dû être hospitalisés. Pour rassurer les chefs d'établissement, le rectorat a décidé, en lien avec l'Agence régionale de santé, de créer une fiche réflexe. Elle permet de repérer les différents symptômes, et indique surtout quelques bonnes conduites à tenir.

Illustration avec David Marie, conseiller Vie scolaire au rectorat de Caen :

"Les élèves s'échangent les cigarettes électroniques" Impossible de lire le son.

Ce mardi 5 novembre 2019, une note de synthèse a également été distribuée aux parents d'élèves. Avec l'espoir que cette consommation diminue.