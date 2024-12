Vendée Globe. Après un mois de course, le Normand Charlie Dalin en tête au cap Leeuwin

Il est là où on l'attendait : mardi 10 décembre, Charlie Dalin file toujours en tête du Vendée Globe à bord de son Imoca MACIF Santé Prévoyance. Un mois après le départ des quarante concurrents aux Sables d'Olonne - ils sont toujours 38 en course, après les abandons de Maxime Sorel et Louis Burton - le Havrais disposait encore, au pointage de 7h, de 150 milles d'avance sur son premier poursuivant, Sébastien Simon (Groupe Dubreuil), dont l'un des foils est endommagé. En troisième position, on retrouve l'Imoca Paprec Arkéa de Yoann Richomme, avec environ 300 milles de retard sur le Normand.

Cap sur le Pacifique

Lundi 9 décembre, à 15h11, Charlie Dalin a franchi le deuxième de trois caps de ce Vendée Globe : le cap Leeuwin, au sud de l'Australie… pendant qu'il faisait la sieste. "Je suis vraiment heureux de passer ce deuxième cap après un super tronçon dans l'océan Indien qui s'est plutôt bien passé, confiait le skipper dans une vidéo, tout va bien à bord du bateau."

Après avoir navigué bord à bord avec Yoann Richomme, début décembre, Charlie Dalin s'était envolé devant une grosse dépression, gagnant jusqu'à 500 milles d'avance sur ses poursuivants. Les écarts devraient encore se réduire dans les prochaines heures. Il lui reste 1 200 milles à parcourir avant d'atteindre la jonction entre l'océan Indien et l'océan Pacifique, au large de la Tasmanie.