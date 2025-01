Vendée Globe. Le Normand Charlie Dalin attendu mardi matin, comment suivre l'arrivée ?

Sera-t-il le deuxième Normand à inscrire son nom au palmarès du Vendée Globe, après le Granvillais Christophe Augain en 1997 ? Le Havrais Charlie Dalin est en tout cas tout près de l'exploit.

Une arrivée au petit matin ?

Dimanche 12 janvier, le Normand naviguait toujours en position de leader sur le 10e tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Au pointage de 15h, son poursuivant Yoann Richomme totalisait 148 milles nautiques de retard (274km environ). Il reste au navigateur de l'Imoca MACIF Santé Prévoyance à parcourir 515 milles avant de franchir la ligne d'arrivée, au large des Sables d'Olonne. Ce qui est à peu près certain, c'est qu'il faudra se lever tôt : selon les dernières estimations de son équipe, Charlie Dalin pourrait lever les bras au petit matin, mardi 14 janvier, vraisemblablement entre 4h et 7h, même si les organisateurs de la course évoquent dimanche 12 janvier plutôt une arrivée entre 5h et 11h.

S'il poursuit son allure, il devrait précéder Yoann Richomme de quelques heures, après près de 65 jours de course. Les deux marins devraient donc pulvériser le record du Vendée Globe, établi par Armel Le Cléac'h en 2016 (74 jours, 3 heures 35 minutes et 46 secondes).

Où suivre l'arrivée ?

Comme pour le départ, les organisateurs du Vendée Globe prévoient un gros dispositif pour faire vivre ces premières arrivées au public.

- A la télé, avec une retransmission notamment sur France Télévision du passage de la ligne et de la remontée du chenal

- Sur le web, où toutes les arrivées, de jour comme de nuit, seront diffusées en direct sur les pages officielles du Vendée Globe, sur YouTube et sur la page Facebook de la course.

Aujourd'hui mise à jour toutes les quatre heures, la cartographie officielle du Vendée Globe sera actualisée très régulièrement à compter de 200 milles nautiques avant la ligne d'arrivée. Les estimations des heures d'arrivée sont aussi mises à jour quotidiennement. Il reste encore 34 skippers en course après l'abandon d'Eric Bellion, dimanche 12 janvier.