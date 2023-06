Voile. Le Havrais Charlie Dalin met à l'eau son nouvel Imoca Macif

"C'est l'occasion de dévoiler le bateau au public… Et à la concurrence !" sourit Charlie Dalin. Samedi 24 juin, le skipper originaire du Havre met à l'eau sa nouvelle Formule 1 des mers, taillée pour remporter le Vendée Globe. L'Imoca Macif Santé Prévoyance a été conçu et fabriqué "dans le plus grand secret", ces deux dernières années. Après être sorti du chantier CDK Technologies à Port-la-Forêt (Finistère), il va rejoindre Concarneau, port d'attache du Normand depuis plusieurs années.

"Ça va taper !"

L'objectif de ce nouveau bateau ? "Aller plus vite que les autres !" résume le marin, 2e du dernier tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. "Le parti pris, c'est de faire un bateau sans aucun promis en termes de performance mais avec un travail poussé sur l'ergonomie, pour que la vie à bord soit le plus supportable possible." Malgré tout, Charlie Dalin le sait : en mer, "ça va taper, c'est sûr, mais en Imoca on ne peut pas aller vite sans taper." Forme de coque, forme et position des foils… Tout a été réfléchi.

Le skipper et son équipe ont notamment réalisé des essais en bassin de carène numérique. "On a modélisé les flux autour de la coque par ordinateur, en faisant passer le bateau dans des vagues virtuelles." De savants calculs pour éviter que l'Imoca ne freine lorsqu'il rattrape les vagues, un problème que rencontrait Charlie Dalin sur Apivia, sa monture du Vendée Globe 2020. La "garde à la mer" (hauteur de pont) a également été augmentée, pour chasser l'eau au maximum, y compris dans une mer formée.

Avant l'Everest des mers, en 2024, la principale échéance de cette saison sera la transat Jacques Vabre, en double avec Pascal Bidégorry. Auparavant, le duo bénéficiera de deux courses pour apprendre à dompter l'Imoca Macif : la Rolex Fastnet, entre Cowes et Cherbourg, en juillet, et le Défi Azimut à Lorient, en septembre.