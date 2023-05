Transat Jacques Vabre. Le Havrais Charlie Dalin a choisi son co-skipper

Une alliance Normandie-Pays Basque sur la Transat Jacques Vabre : le skipper natif du Havre, Charlie Dalin, embarque le Basque Pascal Bidégorry comme co-skipper, pour la prochaine édition qui s'élancera le dimanche 29 octobre.

Un équipier très expérimenté dans la course au large et particulièrement sur le circuit Imoca, ce qui s'avérera utile pour la prise en main du futur bateau de Charlie Dalin, l'Imoca Macif - Santé Prévoyance, dont la mise à l'eau est programmée à la fin du mois de juin. Les deux hommes se sont rencontrés en 2020, pour des navigations sur Apiva, avant le Vendée Globe. "Ce binôme sonne comme une évidence, estime Charlie Dalin, nos premières navigations ont été particulièrement riches d'enseignements. Il est LA bonne personne pour aider au développement d'un nouveau bateau".

Découvrir un nouveau bateau

Sur la transat Jacques Vabre, en 2015, "Bidé" avait déjà inauguré un bateau neuf, le trimaran Macif, skippé par François Gabart… Et le duo s'était imposé. "C'est un sentiment génial de découvrir un nouveau bateau, ses spécificités, ses sensibilités et de participer à son amélioration et son optimisation. Le planning sera serré mais l'équipe est d'une efficacité redoutable, avec une réelle expertise, et tout est très bien organisé", estime Pascal Bidégorry.

Charlie Dalin et son nouveau co-skipper débuteront leur saison en double sur la Rolex Fastnet, entre Cowes (Angleterre) et Cherbourg, du 22 au 28 juillet.