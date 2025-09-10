Bon plan. Ce restaurant de Seine-Maritime donne gratuitement tout son mobilier ce jeudi 11 septembre

Fermé au printemps dernier après plus d'un demi-siècle d'activité, le restaurant la Walsheim à Rouen organise une opération peu commune : se séparer gratuitement de tout son mobilier. Les premiers arrivés pourront repartir avec des pièces emblématiques, allant des banquettes aux luminaires, en passant par les tables qui ont accueilli des générations de convives.

Plus de 50 ans d'histoire derrière ces objets

Chaque élément de mobilier raconte un morceau de vie de ce lieu qui a marqué plusieurs générations. Pour certains habitants, récupérer une banquette ou une table, c'est emporter un souvenir tangible d'un établissement qui a rythmé la vie du quartier.

Quand et où récupérer le mobilier gratuitement ?

Le rendez-vous est fixé au jeudi 11 septembre 2025, de 8h à 10h, directement dans l'ancien établissement situé 260 rue Martainville à Rouen. Aucune réservation n'est nécessaire : il suffira de venir sur place et de transporter soi-même le mobilier choisi, dans la limite des disponibilités.

Un geste qui séduit les curieux et les nostalgiques

Au-delà d'une opportunité pour les professionnels ou les particuliers cherchant du mobilier, cette initiative attire aussi les nostalgiques qui souhaitent repartir avec un souvenir de ce restaurant rouennais. Une manière originale de prolonger un peu son histoire, tout en donnant une seconde vie à son mobilier.