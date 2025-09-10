En ce moment Autrement Julien LIEB
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Bon plan. Ce restaurant de Seine-Maritime donne gratuitement tout son mobilier ce jeudi 11 septembre

Economie. Jeudi 11 septembre 2025, un restaurant emblématique de Seine-Maritime, fermé depuis plusieurs mois, offre gratuitement l'intégralité de son mobilier professionnel. Banquettes, tables ou encore luminaires seront à récupérer sur place, à Rouen, entre 8h et 10h.

Publié le 10/09/2025 à 18h08 - Par Mathilde Rabaud
Bon plan. Ce restaurant de Seine-Maritime donne gratuitement tout son mobilier ce jeudi 11 septembre
Des banquettes, des tables et des luminaires gratuits : un restaurant de Seine-Maritime se sépare de tout ce jeudi. - La Walsheim

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Fermé au printemps dernier après plus d'un demi-siècle d'activité, le restaurant la Walsheim à Rouen organise une opération peu commune : se séparer gratuitement de tout son mobilier. Les premiers arrivés pourront repartir avec des pièces emblématiques, allant des banquettes aux luminaires, en passant par les tables qui ont accueilli des générations de convives.

Plus de 50 ans d'histoire derrière ces objets

Chaque élément de mobilier raconte un morceau de vie de ce lieu qui a marqué plusieurs générations. Pour certains habitants, récupérer une banquette ou une table, c'est emporter un souvenir tangible d'un établissement qui a rythmé la vie du quartier.

Quand et où récupérer le mobilier gratuitement ?

Le rendez-vous est fixé au jeudi 11 septembre 2025, de 8h à 10h, directement dans l'ancien établissement situé 260 rue Martainville à Rouen. Aucune réservation n'est nécessaire : il suffira de venir sur place et de transporter soi-même le mobilier choisi, dans la limite des disponibilités.

Un geste qui séduit les curieux et les nostalgiques

Au-delà d'une opportunité pour les professionnels ou les particuliers cherchant du mobilier, cette initiative attire aussi les nostalgiques qui souhaitent repartir avec un souvenir de ce restaurant rouennais. Une manière originale de prolonger un peu son histoire, tout en donnant une seconde vie à son mobilier.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Bon plan. Ce restaurant de Seine-Maritime donne gratuitement tout son mobilier ce jeudi 11 septembre
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple