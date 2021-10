La Walsheim, sur un air d’Alsace

La Walsheim déploie sa terrasse à l’ombre de l’église Saint Maclou, sous le regard des saints de pierre. Le menu gourmand à 12 €, entrée-plat du jour-café ou plat du jour-dessert-café, propose des plats aux noms prometteurs, qui emporte une solide adhésion.



Des plats alléchants

Mon voisin de table, qui a préféré une entrée à un dessert, se régale d’un tartare de courgettes au poulet et au curry. En guise de plat, j’ai opté pour une papillotte de capitaine et gambas, accompagné de riz. La papillotte, faite d’une feuille de bananier, laisse échapper un doux fumet et enferme un poisson et des gambas cuits à point. La sauce relève parfaitement ce poisson au goût discret. Mon voisin avait préféré un onglet tendre et des frites maison. Le repas finit en beauté avec un moelleux au chocolat noir, encore tiède, qui dévoile un cœur fondant à souhait. Un vrai régal !

Les plats proposés sont fins et les prix raisonnables, mais ils peuvent ne pas suffire aux gros mangeurs. Pour eux, le menu ardoise : entrée-plat-dessert à 17€ avec des plats plus adaptés comme la joue de bœuf braisée au miel ou la tartelette choco-noisette, ou encore l’une des choucroutes proposées. Le service est aimable et empressé : c’est une bonne adresse où il fera bon retourner.

Pratique. La Walsheim, 260 rue Martainville, Rouen. Tél. 02 35 98 27 50. www.lawalsheim.com.