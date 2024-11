Bonne table à Rouen. Des plats traditionnels bien exécutés à la brasserie des Initiés

C'est une nouvelle aventure qui a commencé pour Matthieu Comont, nouveau propriétaire de l'hôtel-bar-brasserie Les Initiés à Rouen depuis le mois de juin. L'intérieur n'a pas changé et a gardé sa verrière noire au style industriel. Les chaises marron, elles aussi dans le même style, apportent de la chaleur à la pièce.

Des plats traditionnels français

Pour le déjeuner, deux formules s'offrent à nous : la complète à 20,50 euros ou bien la version entrée, plat, ou plat, dessert à 16,50 euros. Si les propositions ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours opter pour les plats à la carte. Lors de ma venue, n'ayant pas une faim de loup, j'ai opté pour le plat et le dessert du jour. J'ai débuté mon repas avec un délicieux filet de daurade aux pleurotes et légumes accompagné d'une sauce bien onctueuse. Le poisson était moelleux et parfaitement cuit, ce qui n'est pas toujours facile, il faut le dire. Il était accompagné de carottes, pommes de terre et courgettes qui étaient elles aussi bien assaisonnées et fondantes à souhait. J'ai poursuivi mon repas avec le dessert du jour, une tarte au citron surmontée d'une chantilly. L'acidité de la crème était bien contrebalancée avec l'onctuosité de la chantilly et la pâte brisée bien croustillante. Le service était chaleureux et très rapide.

Aux manettes de cet établissement qui est à la fois un hôtel, un bar et une brasserie, se trouve Matthieu Comont. Ancien cogérant du célèbre bar et restaurant Le Socrate, situé rue Ganterie à Rouen, il voulait trouver un établissement "à taille humaine", livre-t-il. Pour le service du déjeuner, "on cuisine des produits frais. La carte change toutes les deux semaines et le plat du jour, quotidiennement", poursuit ce dernier. Au menu, on retrouve des plats traditionnels français avec à chaque fois une option viande et poisson, notamment pour les suggestions du jour. Une belle découverte avec un très bon rapport qualité-prix.

Filet de daurade aux pleurotes et légumes.

Pratique. 45 rue aux Juifs, Rouen. Du lundi au samedi. Tel : 02 35 71 50 93.