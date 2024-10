Bonne table à Rouen. Nhà, une fusion entre le Vietnam et la Thaïlande

Une nouvelle adresse à Rouen pour Qiao Zhao. Déjà gérant du restaurant Nanako, situé juste à côté, il a racheté l'établissement où se situait Yugo pour ouvrir Nhà, un restaurant aux influences thaïlandaises et vietnamiennes. Dès l'entrée, on aperçoit des lanternes asiatiques accrochées au-dessus du comptoir et des chaises en rotin.

Une carte en cours d'évolution

A la carte, on retrouve des raviolis aux crevettes frits, des samoussas au bœuf en entrée, et en plat, un tartare de saumon à la sauce thaï ou encore la célèbre soupe Phô du Vietnam. Au niveau des desserts, le nougat glacé est en première position, suivi d'un tiramisu caramel spéculoos pour plaire aux plus gourmands. Il n'y a pas encore de menu déjeuner mais cela ne saurait tarder ; des changements seront prochainement apportés. Lors de ma venue, j'ai jeté mon dévolu sur le guabao à 6,50 euros, un pain cuit à la vapeur et garni de poulet grillé à la citronnelle, carottes, salade et chou rouge assaisonnés. Un mélange de textures et de saveurs très agréable pour se mettre en appétit. La présentation était très jolie, car servie dans une corbeille en bambou. Quant au plat, j'ai dégusté un kaï yang, une spécialité à base de poulet grillé à la citronnelle accompagnée de riz noir et une salade fraîche à 13,90 euros. Le tout était également servi dans un joli panier en bambou pour rester dans le thème. Le poulet était tendre et bien assaisonné, tout comme la salade qui apportait de la fraîcheur au plat. Ma petite déception, c'était le riz que j'ai trouvé légèrement collant car je le préfère un peu moins cuit, lorsque les grains de riz se détachent.

Poulet à la citronnelle et riz.

"Nhà signifie famille en vietnamien, ça se prononce Nia, explique Qiao Zhao, d'où le choix d'un décor chaleureux. Il fait aussi référence au prénom de ma femme, Na."

Un très bon rapport qualité-prix avec un accueil de qualité !

Pratique. 3 place du Maréchal-Foch. Tel. 09 56 23 07 09, du mardi au samedi dès 11h30.