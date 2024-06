Restaurant. Chez Guillaume, la restauration de père en fils

L'attente était grande dans ce quartier de Rouen, sur la place de la Rougemare, où l'adresse bien connue des Petits Parapluies était installée depuis 37 ans. Le restaurant a désormais rouvert sous le nom de Guillaume, comme son chef cuisinier qui a repris l'affaire avec son père Bruno Pellevilain. A l'intérieur, l'ambiance est restée sensiblement la même : une pièce chaleureuse avec ses chaises confortables, ses poutres apparentes et sa moquette au sol. Au menu, "une carte bistrot", décrit Bruno, qui entend proposer "des choses simples mais bonnes, maison". Une formule du jour est aussi proposée, à 16,50€ pour l'entrée et le plat ou le plat et le dessert et à 21,50€ pour la totale.

Une carte bistrot

C'est sur cette formule que je jette mon dévolu. L'entrée est une rillette de poissons, bien relevée d'un jus de citron qui lui donne une pétillante acidité. Des pickles de betterave viennent apporter un côté croquant à l'ensemble. Pour le plat principal, c'est un classique : un steak de bœuf avec des pommes grenailles et une sauce bordelaise (vin rouge et échalotes). La cuisson (saignante) est parfaitement respectée, la viande tendre et copieuse. Les pommes grenaille sont rehaussées d'un beurre à l'ail. La sauce apporte de la gourmandise à l'ensemble. Me voilà repu. Je fais donc l'impasse sur la mousse au chocolat qui est proposée en dessert.

Steak de bœuf et pommes grenailles.

A seulement 23 ans, c'est donc Guillaume, formé au lycée Georges-Baptiste de Canteleu, épaulé par son père, qui œuvre en cuisine. "On n'a pas la même génération de cuisine donc on se complète bien", dit-il simplement, son père avouant que son fils est "plus moderne sur la manière de dresser". La spécialité de Guillaume ? "Les poissons. J'ai bossé en saison à Etretat et dans un restaurant de spécialités scandinaves". Les Saint-Jacques snackées sont d'ailleurs un produit phare de la carte. Le rapport qualité prix est très bon. Adresse à recommander !

Pratique. 46 rue Bourg-l'Abbé à Rouen. Tel : 02 35 88 03 89