Bons plans : l’accès public au wi-fi à Rouen

Voici quelques endroits où la connexion gratuite à Internet est possible :

• L’Hôtel de Ville et la gare de Rouen

• Le 106 et le hangar H2O

• L’Université de Rouen ainsi que le campus de Mont-Saint-Aignan et la bibliothèque Simone-de-Beauvoir

• Les centres commerciaux comme St Sever et les Docks 76

• Les fast-food comme Macdonald’s, Quick et Flunch

• La plupart des hôtels et restaurants

• Les cafés : Café chéri, Bar du Coin, Café Flower, Café des Carmes, La Réserve, Le Café noir...

• Certaines maisons de quartier comme St-Sever

• Les cyber-cafés comme les Web café

• Hot spots captés dans la rue ou box des abonnés, qui font relais (mais attention, elles sont souvent protégées par des mots de passe)

Pratique. Retrouvez tous ses lieux sur fr.nomao.com