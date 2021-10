Rouen. Armada 2019 : explosion du numérique et des ventes

L'heure est au bilan pour l'office de tourisme de Rouen, après les dix jours de l'Armada, et il est positif, selon la nouvelle directrice Delphine Crocq, qui note "une explosion des pratiques digitales et une explosion de la commercialisation des offres".

Les visites sur le site internet de Rouen Normandie tourisme & congrès ont en effet explosé avec 367 000 visites entre le 6 et le 16 juin 2019, contre 42 090 en 2018 (+577%) et 32 504 en 2013, pendant la dernière Armada (+1030%). La mise en avant de l'événement sur les réseaux sociaux a aussi permis de gagner des abonnés sur Facebook (+2000 fans), Instagram (+400 followers) et Twitter (+200 followers). "C'est dû notamment au bon storytelling qui a été préparé par nos équipes en amont et pendant l'événement", explique Delphine Crocq.

Des visiteurs des régions voisines

L'accueil physique, sur le site principal de la place de la cathédrale et les sites annexes, a été également important, bien que très légèrement inférieur à la dernière édition de 2013, ce qui s'explique principalement par les nouvelles pratiques digitales. 26 600 personnes ont ainsi été renseignées par les conseillers de séjour, en très grande majorité des Français (84%). Ces touristes français venaient principalement de Normandie, d'Ile de France et des Hauts de France. Les touristes étrangers étaient principalement britanniques (3% des visites à l'office), allemands (3% des visites à l'office) et belges (2% des visites).

Le standard de l'office de tourisme a été très occupé pendant l'Armada avec près de 2500 appels en 10 jours et jusqu'à 343 appels reçus par heure dans les moments les plus tendus.

La filière des groupes a aussi largement explosé avec 460 dossiers gérés par l'office de tourisme pour 22 000 personnes en tout, soit 30% de plus que lors de la dernière édition. 132 événements d'entreprise ont aussi été organisés pendant l'Armada.

Des commercialisations en forte hausse

L'autre point positif pour Rouen Normandie tourisme & congrès, c'est la commercialisation des produits pour le grand public, qu'il gérait en exclusivité. Il s'agit principalement des descentes et montées de la Seine, des croisières en journée ou pendant les feux d'artifice ou encore des visites du foyer des marins. Ces ventes de billets ont progressé de 150%, avec 16 852 billets vendus contre 6756 billets en 2013. "On était en négociation quotidienne avec les croisiéristes pour obtenir des places supplémentaires", explique même la directrice de l'office.

Le bilan de l'hôtellerie et de la restauration n'était pas encore consolidé, mardi 18 juin 2019. Des chiffres du système flux vision, qui utilise les connexions des téléphones portables, doivent aussi permettre de connaître la fréquentation sur le site de l'Armada, dans la ville de Rouen et en vallée de Seine, d'ici une quinzaine de jours.

