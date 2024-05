La Hague. Deux hommes placés en détention après une série de cambriolages dans des commerces et des locaux

Ces cambriolages avaient créé l'émoi dans la population. Des locaux associatifs et commerciaux, et même une école, avaient été cambriolés dans les communes de Biville et Beaumont-Hague. Ces faits ont eu lieu "ces dernières semaines".

Ordinateur, console, téléviseur… volés

"Le mode opératoire est similaire avec effraction des locaux à l'aide de pierres, outils divers et variés", précise lundi 6 mai la gendarmerie de la Manche. "Les malfaiteurs sont à la recherche de liquidités et de ce qui peut être revendu, utilisé ou consommé." On peut citer un ordinateur, une console de jeux, un téléviseur, une carte bancaire, des boissons et des denrées alimentaires. Grâce aux investigations, un premier individu, âgé de 35 ans, a été interpellé en flagrant délit avec son coauteur, un homme âgé de 30 ans.

Un passage devant la justice le 9 juillet

Ces deux personnes, connues de la justice, sont sans domicile fixe et originaires de la région. Dans une caravane et le véhicule de celles-ci, de nombreux objets provenant des cambriolages ont été découverts. Les deux hommes placés en garde à vue ont reconnu les faits. Soupçonnées de sept faits de cambriolage, deux escroqueries, un recel et une violation de domicile, les deux personnes ont été placées en détention avant un passage devant la justice, mardi 9 juillet.