Près de Cherbourg. Les locaux d'une association cambriolés : trois personnes interpellées

Plusieurs véhicules et du matériel multimédia ont été volés au sein de l'enceinte du Service d'éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) situé rue des Entreprises à Tourlaville, commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin.

Une plainte déposée

Une plainte a été déposée et une enquête est en cours, affirme mercredi 10 janvier le procureur de la République de Cherbourg Pierre-Yves Marot. Dans cette affaire, trois personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, et les véhicules et quelques écrans ont été restitués. Le SESSAD dépend de l'Association pour l'aide aux adultes et aux jeunes en difficulté (AAJD) basée à Agneaux près de Saint-Lô.