Cherbourg. Un tabac-presse cambriolé dans un quartier de la ville

Le tabac-presse Les Provinces à Cherbourg a été cambriolé jeudi 4 avril, peu après 21h.

L'homme en cours d'identification

L'alarme du commerce s'est déclenchée vers 21h30, ce qui a permis à la police et aux gérants de se rendre sur les lieux rapidement. Sauf que le voleur a eu le temps de prendre la fuite et de partir avec le tiroir-caisse contenant environ 300 euros, des jeux de grattage ou encore du tabac. L'une des vitrines a été brisée et s'est retrouvée au sol. La scène était encore visible en début d'après-midi le lendemain, vendredi 5 avril.

L'une des vitrines brisée, retrouvée au sol.

Le voleur, visible sur les images de vidéosurveillance, est en cours d'identification par les policiers. "De toute façon, nous savons qui c'est", présume le gérant avec son épouse du tabac-presse. C'est la première fois que ces derniers sont victimes d'un cambriolage. Une plainte devrait être déposée, une enquête est en cours.