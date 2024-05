Mondeville. Il crache sur des policiers, un SDF doit quitter le territoire

Le 6 juillet 2023, la police municipale de Mondeville est prévenue qu'un homme divague sur la chaussée, entravant la circulation des automobilistes. Cela le met en danger ainsi que la population autour. Cet homme, un SDF, est bien connu des policiers, car coutumier de ce délit. Ils l'interpellent non sans mal et constatent un état d'ébriété avancé. Le trentenaire originaire de Pologne donne des coups de pied dans le fourgon, essaie de cracher sur les forces de l'ordre.

Interdiction de soin

Il est conduit au CHU où le personnel soignant a du mal à le maîtriser. Il faudra plusieurs personnes pour l'attacher sur le brancard dans le but de l'examiner. Il se débat et refuse tout examen ou soin. Il est entendu le lendemain, après dégrisement. Pour sa défense, il dit que les municipaux l'ont attrapé en lui sautant dessus. "Ils m'ont plaqué au sol avec des gestes brutaux. Je ne me suis pas laissé faire et me suis débattu."

Plusieurs mentions apparaissent sur son casier judiciaire pour des faits de violence, parfois avec arme, outrage à personne représentant la loi, rébellion.

Il n'a pas le droit d'être à Mondeville

Le jugement de l'homme a eu lieu jeudi 2 mai à Caen, en son absence. Pour l'avocate de la partie civile, les faits sont avérés. "Les deux victimes en font une question de principe." Le prévenu est connu à Mondeville pour sa violence et sa grande force physique. Elle demande 500 euros de préjudice moral pour chaque agent. La procureure précise qu'il n'a pas le droit d'être dans la commune mais qu'il ne respecte pas cette interdiction. Elle réclame un emprisonnement de 4 mois.

Après délibéré, Krzystof Pawlowski est condamné à 4 mois de prison ferme, interdiction du territoire français. Il devra verser à chaque victime 300€ pour préjudice moral et 800€ de frais d'avocat.