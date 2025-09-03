En ce moment BACK FOR GOOD TAKE THAT
Caen. Intolérant au gluten, sa mère se bat pour qu'il puisse manger au restaurant universitaire avec ses camarades

Education. Ne pouvant pas manger la nourriture servie au restaurant universitaire, Côme Brun se voit refuser l'accès au lieu s'il apporte sa propre nourriture afin de manger avec ses camarades. Une situation en cours de résolution.

Publié le 03/09/2025 à 16h36 - Par Lilian Fermin
Côme Brun ne peut pour le moment pas manger avec ses camarades au restaurant universitaire Lébisey de Caen, malgré son certificat médical.

Fraîchement arrivé à Caen pour suivre une classe préparatoire au lycée Dumont d'Urville, Côme Brun déchante. En tant qu'étudiant, il devrait manger au restaurant universitaire de Lébisey. Mais étant malade cœliaque, il est intolérant au gluten, et ne peut se permettre d'ingurgiter la nourriture servie sur place. Toutefois, il se voit, pour l'instant, refuser l'accès au site s'il apporte sa propre nourriture afin de manger avec ses camarades.

Des documents pourtant envoyés

"Lundi, il m'a envoyé un message en me disant : 'Je mange dehors, tout seul, sur un banc du lycée'", regrette sa mère, Laëtitia Volbrecht. "Le Crous m'a dit que non, qu'ils ne faisaient pas du cas par cas, et qu'on ne faisait pas entrer de nourriture extérieure au sein de l'établissement", poursuit celle qui a déjà connu cette situation avec le Crous d'Orléans. Situation qui avait fini par se régler. 

S'opposant à un refus catégorique, elle a quand même envoyé un certificat médical et une décharge de responsabilité, documents qui avaient été nécessaires pour régler la problématique dans le Centre-Val-de-Loire. Et depuis, pas grand-chose.

Une potentielle erreur selon le Crous Normandie

Contactée, la directrice générale du Crous Normandie Christine Le Noan estime pourtant qu'il n'y a "aucune raison que l'on refuse l'accès dans un cadre précis", et rappelle bien que ces deux documents sont nécessaires pour obtenir une dérogation. Selon elle, "une erreur a peut-être été commise", et "des collègues n'ont peut-être pas apporté la bonne réponse". Assurant que le Crous "essaie de répondre à toute situation de handicap" et que l'organisme fait "de l'inclusion [son] identité", elle imagine la situation se résoudre très vite. 

Si une solution doit donc prochainement être trouvée, Laëtitia Volbrecht souhaite "se battre pour tous les jeunes qui sont dans la même situation."

