Rouen. Les étudiants en quête de logement bousculent le marché locatif

Habitat. Le marché locatif se tend à quelques semaines de la rentrée universitaire en Seine-Maritime. Info jeunes Normandie, ou Centre régional information jeunesse de Normandie (Crij) peut orienter les jeunes qui rencontrent des difficultés dans l'accès au logement.

Publié le 29/08/2025 à 09h30 - Par Alexandre Leno
Rouen. Les étudiants en quête de logement bousculent le marché locatif
Les logements du Crous sont déjà saturés en cette fin de période estivale. De nombreux étudiants cherchent toujours un logement, à l'approche de la rentrée.  - Illustration

C'est la dernière ligne droite pour les étudiants en quête de logement. Mais en cette fin du mois d'août, les places sont chères. "Souvent le Crous à la rentrée se retrouve face à un surplus des demandes de logements par rapport à ce qu'ils peuvent fournir", explique Elise Hazet qui travaille chez Info jeunes Normandie à Rouen, association chargée de renseigner les jeunes, notamment en termes de logement. Cette tension locative récurrente n'est pas qu'une question de calendrier, le prix des loyers en augmentation bouscule aussi le marché. "Avant dans le parc social, au bout d'un certain temps quand les personnes commençaient à être plus à l'aise financièrement elles allaient dans le parc privé, aujourd'hui la bascule se fait de moins en moins", confirme Elise Hazet. En conséquence, les petits studios se font de plus en plus rares, poussant les étudiants à trouver des alternatives. "Il y a tout ce qui est résidence sociale, mais aussi les colocations solidaires (coloc 76), le logement intergénérationnel… On peut orienter les jeunes vers des solutions."

