C'est la dernière ligne droite pour les étudiants en quête de logement. Mais en cette fin du mois d'août, les places sont chères. "Souvent le Crous à la rentrée se retrouve face à un surplus des demandes de logements par rapport à ce qu'ils peuvent fournir", explique Elise Hazet qui travaille chez Info jeunes Normandie à Rouen, association chargée de renseigner les jeunes, notamment en termes de logement. Cette tension locative récurrente n'est pas qu'une question de calendrier, le prix des loyers en augmentation bouscule aussi le marché. "Avant dans le parc social, au bout d'un certain temps quand les personnes commençaient à être plus à l'aise financièrement elles allaient dans le parc privé, aujourd'hui la bascule se fait de moins en moins", confirme Elise Hazet. En conséquence, les petits studios se font de plus en plus rares, poussant les étudiants à trouver des alternatives. "Il y a tout ce qui est résidence sociale, mais aussi les colocations solidaires (coloc 76), le logement intergénérationnel… On peut orienter les jeunes vers des solutions."
Rouen. Les étudiants en quête de logement bousculent le marché locatif
Habitat. Le marché locatif se tend à quelques semaines de la rentrée universitaire en Seine-Maritime. Info jeunes Normandie, ou Centre régional information jeunesse de Normandie (Crij) peut orienter les jeunes qui rencontrent des difficultés dans l'accès au logement.
Publié le 29/08/2025 à 09h30 - Par Alexandre Leno
En direct
-
09h37Rouen. Solitaire du Figaro 2025 : simulateur, Zumba, exposition… Découvrez le programme !
-
09h30Rouen. Les étudiants en quête de logement bousculent le marché locatif
-
08h58Lisieux. Déguisés en gendarme ils volent plus de 250 000 euros à des octogénaires
-
08h48Manche. Mort de Paul Leterrier, dernier fusilier-marin de la France Libre
-
08h35Seine. Le bac de Quillebeuf reprend du service après son entretien
-
08h33Près de Saint-Lô. Collision scooter-voiture : une jeune femme grièvement blessée
-
28/08Championnat du monde de badminton. Désillusion pour Alex Lanier, éliminé dès les 8e de finale
-
28/08Normandie. "Je suis toujours très impatiente de reprendre !" Près de 42 000 enseignants font leur rentrée ce vendredi
-
28/08Eure. Une enquête lancée après l'arrachage "méticuleux" de plus de 700 pieds d'olivier dans une exploitation bio
-
28/08Bayeux. Dépressif, il menace de mort son ex-femme et son fils
-
28/08Classement. Où trouver la meilleure pizzeria en Normandie ? Le verdict pour chaque département par un site spécialisé
-
28/08Immobilier. Une maison de 90m² à moins de 100 000€ ? Les communes normandes dans le top 100 du classement
-
28/08Rentrée scolaire à Caen. Le nombre d'élèves en très légère baisse
-
28/08Bayeux. La Tapisserie sera déplacée mi-septembre, après un été historique
-
28/08[En images] Tennis de table. Les champions français ont fait le spectacle près d'Alençon
-
28/08Manche. "Une construction budgétaire 2026 avec les mêmes difficultés que cette année" à attendre selon Jean Morin
-
28/08Saint-Lô. Une application développée pour les transports urbains de l'agglomération
-
28/08Près de Caen. Fréquentation importante, projet d'extension et nouvelle attraction, ça bouge à Festyland
-
28/08Seine-Maritime. Cinq conducteurs arrêtés en une seule nuit
-
28/08Près de Rouen. Un vigile arrive à arrêter un voleur récidiviste
Les plus lus
-
1 -Espace. Comment observer le lancement de la fusée Starship de SpaceX depuis la Normandie ce soir ?
-
2 -Ce soir à la TV. Une star de Game of Thrones en Guillaume le Conquérant : comment regarder la nouvelle série de la BBC depuis la France ?
-
3 -Tourisme. Quand le plus grand journal américain recommande la Normandie : selon le New York Times, que faire en un week-end dans la région ?
-
4 -Météo en Normandie. Vigilance pour orages, pluie et vent fort : ce qui vous attend dès ce mercredi (et ce week-end)
-
5 -Tourisme. Deux hôtels normands sacrés parmi les meilleurs de France, selon un grand média britannique
Immobilier
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Automobile
Renault Kangoo Noyal-sur-Vilaine (35530) 21 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.