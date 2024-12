Seine-Maritime. Franck Le Derf, élu président de l'université de Rouen Normandie, succède à Laurent Yon

L'université de Rouen Normandie (URN) a un nouveau président. Laurent Yon cède sa place à Franck Le Derf. Le conseil d'administration s'est en effet réuni, mercredi 18 décembre, pour l'élection. Franck Le Derf, candidat unique à la présidence de l'URN, a été élu avec 23 votes "pour" et 11 "blancs" pour un mandat de quatre ans qui prendra effet le 1er janvier 2025.

Qui est-il ?

Professeur des universités en chimie moléculaire et supramoléculaire au sein du laboratoire COBRA (UMR CNRS 6014), Franck Le Derf occupait depuis janvier 2023 le poste de vice-président du Conseil d'administration de l'URN, en charge des ressources financières, des ressources humaines et du patrimoine immobilier.

Ses ambitions

Le nouveau président de l'université de Rouen Normandie souhaite placer la qualité de vie au travail et le bien-être des personnels et des étudiants au centre de ses priorités, il poursuivra la lutte contre toute forme de discrimination. Son programme prévoit également un accompagnement renforcé des publics pour favoriser la réussite étudiante, encourager les nouvelles pratiques pédagogiques et développer la mobilité internationale des étudiants, notamment dans le cadre de l'alliance Ingenium. L'accent sera mis sur la spécialisation des laboratoires à l'échelle nationale et internationale, ainsi que sur l'innovation avec le Pôle Universitaire d'Innovation Normandie.