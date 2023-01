Enseignement supérieur. Un nouveau président à la tête de l'université de Rouen Normandie

Laurent Yon a été élu ce vendredi 27 janvier, nouveau Président de l'université de Rouen Normandie, après la démission en cours de mandat de Joël Alexandre pour raisons personnelles, le 12 janvier. Laurent Yon sera donc le nouveau président de l'institution pour la fin du mandat qui court jusqu'en décembre 2024.

Professeur en physiologie et spécialiste en neuro-endocrinologie au sein du laboratoire NorDiC, et doctorant de l'Université de Rouen, spécialité Biologie Cellulaire et Moléculaire, Laurent Yon, âgé de 60 ans était, jusqu'ici, vice-président du Conseil d'administration, en charge des moyens, du patrimoine immobilier et de la stratégie des systèmes d'information depuis février 2021.

Le nouveau président a indiqué à l'ensemble de la communauté universitaire sa volonté de poursuivre l'intégration des enjeux de transitions socio-écologiques au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche française.