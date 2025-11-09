En ce moment FORGET ME LEWIS CAPALDI
Rouen. Un homme gravement brûlé après un feu de matelas dans un logement

Sécurité. Les pompiers de Seine-Maritime sont intervenus, dimanche 9 novembre, pour un feu de matelas dans un logement. Un homme de 55 ans a été gravement brûlé.

Publié le 09/11/2025 à 10h15 - Par Thibault Lecoq
Un homme de 55 ans a été gravement brûlé dimanche 9 novembre après un feu de matelas dans un logement. - Nicolas Thomas

Vers 7h45, dimanche 9 novembre, les pompiers de Rouen sont intervenus avenue de Caen. Ils ont été appelés pour un feu de matelas dans un appartement d'un immeuble de deux étages. L'incendie était éteint à l'arrivée des secours. Un homme de 55 ans a été gravement brûlé et a été emmené au CHU de Rouen par le SMUR.

Treize pompiers mobilisés

Un homme de 60 ans est indemne et a été laissé sur place. Treize sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention.

