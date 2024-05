Place du commerce. De nouvelles offres commerciales dans l'agglo de Rouen

Les offres commerciales de l'agglomération rouennaises augmentent. Cette semaine, trois nouveautés sont à découvrir : Cultura à Pissy-Pôville, Tic Tac à Barentin et G la batterie à Notre-Dame-de-Bondeville.

Livres, décoration et batterie

Le magasin Cultura, spécialiste de papèterie, livres et instruments de musique, a ouvert le 17 janvier dernier au sein du Parvis des senteurs à Pissy-Pôville/Barentin. L'établissement est ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h. A quelques rues de là, l'enseigne Tic Tac a élu domicile au 501 boulevard de Westphalie, à Barentin, le 13 janvier. On y retrouve de la décoration, des jeux pour enfants et des accessoires de jardinage à petits prix, du lundi au samedi de 9h30 à 19h30. Du côté de Notre-Dame-de-Bondeville, G la batterie a ouvert au 10 bis route de Dieppe. C'est un point de vente de batteries pour les voitures, motos, camping-cars, etc. pour particuliers et professionnels. Il est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h et le samedi de 9h à 13h. Ouverture, déménagement, agrandissement, informez la rédaction à l'adresse redacetionrouen@tendanceouest.com.