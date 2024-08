Seine-Maritime. Une nuit la tête dans les étoiles

La 34e Nuit des Etoiles est prévue ce week-end (du 9 au 11 août), un peu partout en France. De nombreux clubs d'astronomie proposent des animations pour observer le ciel. En Seine-Maritime, ils sont deux à inviter le public pour un voyage céleste : la Société astronomique du Havre à Saint-Martin-du-Bec et le club des astronomes amateurs de Toussaint.

Saint-Martin-du-Bec

Saint-Martin-du-Bec propose un après-midi et une soirée, samedi 10 août, pour cette Nuit des Etoiles. La salle polyvalente accueillera l'Astrodome de Stéphane Palfray. Il s'agit d'un planétarium itinérant (les séances sont déjà complètes). Le public pourra aussi profiter d'une exposition et d'une conférence (19h) sur la quête des origines.

Le terrain communal sera ouvert dès 16h pour un atelier de fabrication de fusées à eau. De 16h à 20h vous pourrez aussi observer le Soleil grâce à deux instruments spécialisés. Le clou du spectacle sera évidemment l'observation des étoiles entre 22h et 1h. Trois télescopes seront mis à la disposition du public, avec les explications des membres de la Société astronomique du Havre (SAH).

"En ce moment, ce que l'on voit en début de nuit (vers minuit) c'est Saturne, explique Stéphane Palfray, l'un des membres de la SAH, elle est assez basse sur l'horizon. Actuellement elle n'est pas très penchée vers nous. C'est une planète qui est inclinée. On voit plus ou moins les anneaux, mais on ne les verra plus l'année prochaine parce qu'on les verra par la tranche. C'est le moment d'en profiter. Pour l'instant on les voit encore un petit peu." Autre coup de cœur de Stéphane Palfray, la Lune. "C'est toujours fantastique au télescope. La Lune est proche de nous. Elle est quatre fois plus petite que la Terre, mais puisque c'est proche de nous, au télescope, on voit plein de choses : les cratères, les mers lunaires ou encore les montagnes. Moi, après 40 ans d'observation du ciel, quand je regarde la Lune au télescope je suis toujours autant émerveillé." C'est aussi la bonne saison pour observer les étoiles filantes.

Toussaint

A Toussaint, c'est le club d'astronomie de la ville qui vous fera vivre cette Nuit des Etoiles, comme à son habitude.

La soirée du 10 août débutera à 21h à la salle de l'Epinay par une conférence. Comme à Saint-Martin-du-Bec, elle portera sur la quête des origines puisqu'il s'agit du thème de cette édition. A noter que ces nouvelles Nuits des Etoiles sont dédiées à Hubert Reeves (mort en octobre 2023). Il en fut l'un des inventeurs et le parrain fidèle.

Côté spectacle, les membres du Club des astronomes amateurs de Toussaint vous inviteront à observer le ciel, à la lunette et au télescope. A en croire le club, les constellations de l'été seront à la portée de vos jumelles, passant de la Voie Lactée du nord au sud, depuis Cassiopée et Persée, jusqu'au Scorpion et au Sagittaire, en direction du centre galactique.