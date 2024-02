Près du Havre. Levez les yeux pour découvrir les étoiles

Le club d'astronomie de Toussaint invite le public à sa Nuit des étoiles d'hiver, samedi 10 février, pour une séance d'observation du ciel gratuite.

Cet événement national, organisé par l'association française d'astronomie, propose à tous les curieux d'assister au ballet des planètes. Cette observation est accessible à tous et ne nécessite aucune connaissance préalable.

Par rapport à l'été, le ciel d'hiver est plus pur. Ce samedi, il sera possible de profiter de Jupiter, star du ciel d'hiver, entre le Bélier et la Baleine. Elle sera accompagnée d'Uranus en début de nuit. L'occasion aussi de se plonger dans Orion. Le tout sera observable grâce au télescope de l'association.

Nuit des étoiles d'hiver - samedi 10 février à partir de 20h - Maison des associations, rue du stade à Toussaint - Gratuit.