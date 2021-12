Nuit des étoiles : où observer le ciel vendredi et samedi en Seine-Maritime ?

Vendredi 9 août :

Sotteville-lès-Rouen. Maison pour tous, 2 rue Thiremberg. Observations ou vidéos / conférences / animations diverses. En extérieur avec des télescopes si la météo le permet. Sinon, exposés et videoprojections en salle. Tél. 02 35 68 65 77

Goderville du Grand Caux. Locaux de la Communauté de communes. Observations aux télescopes/lunettes. Projection de films, découverte des constellations par la mythologie greco-romaine et apprentissage des moyens mnémotechniques pour reconnaître les constellations.

Saint-Martin du Bec, 2 Route de l'Observatoire. Par la Société Astronomique du Havre. Début 22h. Observations du ciel.

Samedi 10 août :

Observatoire de Rouen. A partir de 21h30 précises. Au programme : observations du ciel d'été et en particulier de la planète Saturne en début de soirée si le ciel est dégagé. Si le ciel est couvert : exposés, séances de planétarium et discussions.

Ferrières-en-Bray. Club Sciences et techniques de Ferrières. Château de la Folie, 2 et 4 route de Gerberoy. Début : 21h. Petit planétarium d'amateurs. Expériences historiques (pendule de Foucault, Erastothène, Eclipses, etc.). Conférence grand public avec projection sur l'univers, son histoire et l'avenir, les distances... Observations. Tél. 02 35 09 24 48

Toussaint. Salle de l'Epinay. Conférence ouverte à tout public et gratuite sur le thème de la NDE puis observations du ciel. Tél. 06 08 88 79 39

Plus d'informations sur le site de l'Association française d'astronomie (AFA)