Normandie. Etoiles filantes : quand et comment les observer dans la région en juillet

L'été en Normandie n'est pas seulement synonyme de plages et de festivals, c'est aussi la saison idéale pour lever les yeux vers le ciel et observer les étoiles. Si le mois d'août est bien connu des astronomes amateurs pour ses Perséides (la pluie d'étoiles filantes du 10 au 13 août), d'autres pluies de météores tout aussi fascinantes vont illuminer le ciel normand cet été.

Les conditions

Pour une observation optimale, rien ne vaut une nuit claire et dégagée, loin de la pollution lumineuse des villes. Les plages normandes, les champs ouverts ou les hauteurs (on pense notamment aux falaises d'Etretat), offrent des points de vue idéaux. Prenez aussi évidemment en compte de la météo : il faut un ciel dégagé et clair, mais ne négligez pas non plus les phases lunaires car une forte lumière de lune peut obstruer votre perception. N'hésitez pas à vous munir d'applications comme Sky Tonight pour ne rien manquer de ce spectacle céleste saisonnier, et de beaucoup de patience !

Les Pégasides

Le 10 juillet, on retrouve le pic des Pégasides, les étoiles filantes issues de la constellation de Pégase. Bien que modeste en quantité, elles sont bien visibles depuis l'hémisphère nord surtout après le coucher de la lune (qui ne sera qu'à 22% d'illumination).

Les Gamma-Draconides

Le 28 juillet, ce sont les Gamma-Draconides qui atteindront leur apogée. Bien visible depuis l'hémisphère nord, leur radiant (le point de la voûte céleste d'où semblent provenir la plupart des étoiles filantes d'un même essaim) est haut dans le ciel toute la nuit. La Lune, illuminée à 46%, pourrait toutefois gêner l'observation.

Les Delta-Aquarides Sud

Le 31 juillet, les Delta-Aquarides Sud offriront un spectacle céleste notable. On observera jusqu'à 20 météores par heure dans un ciel sombre !

Les Alpha Capricornides

Également le 31 juillet, les Alpha Capricornides produisent des météores lents et brillants, apparentés à des boules de feu. Un spectacle captivant qui ne sera pas perturbé par la lumière lunaire.