Astronomie. Les Géminides, jusqu'à 120 étoiles filantes par heure dans le ciel normand

Un peu de magie juste avant Noël. Les Géminides, cette pluie d'étoiles filantes, offrent un spectacle majestueux chaque année dans l'hémisphère nord. Pour 2023, le phénomène a débuté jeudi 7 décembre, mais vous pouvez continuer à lever les yeux vers le ciel jusqu'au dimanche 17 décembre, avec un apogée mercredi 13 et jeudi 14 décembre. On parle ici d'étoiles filantes mais, en réalité, il s'agit de minuscules poussières qui percutent l'atmosphère à une vitesse folle et qui de ce fait, s'embrasent. "C'est probablement de la poussière qui provient du reste d'une comète", explique Simon Nicolas, astrophysicien au Planétarium Ludiver à La Hague.

Jusqu'à 120 étoiles par heure

De son côté, la Nasa souligne que les Géminides sont apparues vers la moitié des années 1800. Au début, seules 10 à 20 météores étaient visibles par heure, mais l'activité a fortement évolué depuis, puisqu'il est désormais possible de voir jusqu'à 120 étoiles filantes par heure.

Pour profiter de ce spectacle, il vaut mieux s'éloigner des grandes sources lumineuses et donc des villes. Selon Simon Nicolas, la période idéale serait entre 1 heure et 2 heures du matin, mais il ne serait pas exclu d'en voir aux alentours de 23 heures, à condition que la météo soit de notre côté.