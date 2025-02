Normandie. Phénomène astronomique rare : sept planètes s'alignent dans notre ciel ce soir

Ce vendredi 28 février, à la tombée de la nuit, le ciel normand offrira un spectacle céleste remarquable. Sept planètes du système solaire s'aligneront dans une configuration rare. Parmi elles, quatre seront visibles à l'œil nu, dont Mars, Vénus, Jupiter et Mercure. Quant à Uranus et Neptune, elles nécessiteront l'aide de jumelles ou d'un télescope pour être observées.

Les conditions seront idéales : la nouvelle lune garantira un ciel sombre, parfait pour une observation claire et détaillée. Une opportunité unique pour contempler le ballet des astres. De plus, sur quasiment toute la Normandie, on attend un ciel dégagé… Que demander de plus !

Comment différencier une planète d'une étoile ?

Voici un repère simple : les étoiles scintillent, tandis que les planètes renvoient la lumière du soleil de manière stable. De plus, les planètes se déplacent lentement dans le ciel, contrairement aux étoiles qui conservent des positions fixes entre elles.

Pour repérer plus facilement les planètes, vous pouvez utiliser des applications spécialisées comme Sky Map, Stellarium ou Starwalk. Si vous avez l'opportunité d'observer avec un amateur éclairé ou un club d'astronomie, l'expérience sera d'autant plus enrichissante.

Où et quand observer cet événement céleste ?

Pour une observation optimale, privilégiez un lieu éloigné des lumières urbaines (une plage normande par exemple ?), avec un horizon dégagé. L'alignement sera visible jusqu'au dimanche 2 mars. Et si vous manquez cette occasion, un autre alignement planétaire est prévu en août, bien que sans Mars.

Ce soir, prenez quelques instants pour lever les yeux vers le ciel et profiter de ce spectacle exceptionnel. Peut-être aurez-vous même l'occasion d'apercevoir une étoile filante en prime !