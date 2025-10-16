Le 1er salon des Maîtres d’œuvre en Normandie arrive à La Bouille !

À la découverte de la maîtrise d’œuvre

Charmante commune située en bord de Seine, La Bouille accueillera le 6 novembre 2025 une journée exceptionnelle placée sous le signe de l’innovation, de la rencontre et du partage d’expérience.

Organisé par le SYNAMOME NORMANDIE (seule organisation professionnelle représentative des Maîtres d’œuvre en Bâtiment), ce premier salon a pour ambition de valoriser la maîtrise d’œuvre et de faire découvrir les multiples facettes d’un métier encore trop souvent méconnu.

Les visiteurs pourront rencontrer des maîtres d’œuvre, échanger avec des acteurs de la filière (entreprises, artisans, experts, assureurs, architectes, institutions…) et découvrir les dernières innovations et solutions pour le bâtiment de demain.



Parmi les thématiques phares mises en avant :

Matériaux biosourcés

Réglementation environnementale RE2020

Transition numérique

Médiation dans l’acte de construire

Prévention des risques



Des démonstrations techniques rythmeront également la journée, notamment une présentation de la biobrique, par exemple !

Pour qui ?



Le Salon des Maîtres d’œuvre de La Bouille est ouvert à tous :

Professionnels du bâtiment (maîtres d’œuvre, entreprises, artisans, assureurs, experts, architectes)

Collectivités et institutions

Particuliers porteurs de projets de construction ou de rénovation ou tout simplement passionnés par l’habitat



Un rendez-vous à ne pas manquer

« Cette sera l’occasion pour les professionnels d’élargir leur réseau et de créer des liens durables, mais aussi pour les particuliers de bénéficier de conseils concrets pour leurs projets de construction ou de rénovation », précise Alexandra Simon, présidente du SYNAMOME NORMANDIE.

Des avocats seront également présents sur place pour répondre à des questions juridiques ou administratives et il sera possible de prendre rendez-vous afin d’obtenir un accompagnement plus personnalisé.

L’entrée est libre, pensez à vous inscrire rapidement auprès du SYNAMOME NORMANDIE pour réserver votre place (synamome.normandie@gmail.fr).



Informations pratiques



Adresse : La Bouille (76530)

Date : Jeudi 6 novembre 2025

Horaires d'ouverture : De 8h30 à 19h30

Inscription gratuite (fortement conseillée pour une meilleure organisation et un accueil personnalisé) : synamome.normandie@gmail.com



Que vous soyez particulier ou professionnel, ce salon est une opportunité unique pour :

Recueillir des informations techniques fiables (DTU, réglementations, innovations),

Obtenir des recommandations pratiques pour vos projets,

Découvrir des solutions concrètes adaptées à vos besoins,

Et surtout, partager un moment convivial avec les acteurs du bâtiment normand.



Ne manquez pas ce rendez-vous inédit : une journée riche en échanges, en découvertes et en conseils pour mieux construire et rénover demain.