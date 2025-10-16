En ce moment The Fate of Ophelia Taylor SWIFT
Le 1er salon des Maîtres d’œuvre en Normandie arrive à La Bouille !

Pour la première fois, la Normandie accueille le salon des Maîtres d’œuvre à La Bouille. Organisé par le SYNAMOME Normandie, l’événement est l’occasion de rencontrer des professionnels qualifiés et de mieux comprendre leur rôle clé dans le secteur du bâtiment.

Publié le 16/10/2025 à 14h23, mis à jour le 16/10/2025 à 14h39
Maîtrise d’ouvrage : un accompagnement de la conception du projet à la réception de chantier. - ©Frank Bily Maîtrise d’œuvre et ©Clément Vandystatdt HVI

À la découverte de la maîtrise d’œuvre

Charmante commune située en bord de Seine, La Bouille accueillera le 6 novembre 2025 une journée exceptionnelle placée sous le signe de l’innovation, de la rencontre et du partage d’expérience.

Organisé par le SYNAMOME NORMANDIE (seule organisation professionnelle représentative des Maîtres d’œuvre en Bâtiment), ce premier salon a pour ambition de valoriser la maîtrise d’œuvre et de faire découvrir les multiples facettes d’un métier encore trop souvent méconnu.

Les visiteurs pourront rencontrer des maîtres d’œuvre, échanger avec des acteurs de la filière (entreprises, artisans, experts, assureurs, architectes, institutions…) et découvrir les dernières innovations et solutions pour le bâtiment de demain.


Parmi les thématiques phares mises en avant :

  • Matériaux biosourcés
  • Réglementation environnementale RE2020
  • Transition numérique
  • Médiation dans l’acte de construire
  • Prévention des risques


Des démonstrations techniques rythmeront également la journée, notamment une présentation de la biobrique, par exemple !

 

Pour qui ?


Le Salon des Maîtres d’œuvre de La Bouille est ouvert à tous :

  • Professionnels du bâtiment (maîtres d’œuvre, entreprises, artisans, assureurs, experts, architectes)
  • Collectivités et institutions
  • Particuliers porteurs de projets de construction ou de rénovation ou tout simplement passionnés par l’habitat

 


Un rendez-vous à ne pas manquer

« Cette sera l’occasion pour les professionnels d’élargir leur réseau et de créer des liens durables, mais aussi pour les particuliers de bénéficier de conseils concrets pour leurs projets de construction ou de rénovation », précise Alexandra Simon, présidente du SYNAMOME NORMANDIE.

Des avocats seront également présents sur place pour répondre à des questions juridiques ou administratives et il sera possible de prendre rendez-vous afin d’obtenir un accompagnement plus personnalisé.

L’entrée est libre, pensez à vous inscrire rapidement auprès du SYNAMOME NORMANDIE pour réserver votre place (synamome.normandie@gmail.fr).

 


Informations pratiques


Adresse : La Bouille (76530)

Date : Jeudi 6 novembre 2025

Horaires d'ouverture : De 8h30 à 19h30

Inscription gratuite (fortement conseillée pour une meilleure organisation et un accueil personnalisé) : synamome.normandie@gmail.com


Que vous soyez particulier ou professionnel, ce salon est une opportunité unique pour :

  • Recueillir des informations techniques fiables (DTU, réglementations, innovations),
  • Obtenir des recommandations pratiques pour vos projets,
  • Découvrir des solutions concrètes adaptées à vos besoins,
  • Et surtout, partager un moment convivial avec les acteurs du bâtiment normand.


Ne manquez pas ce rendez-vous inédit : une journée riche en échanges, en découvertes et en conseils pour mieux construire et rénover demain.

