Le Havre. Salon Habitat & Déco : donnez vie à vos projets d'intérieur

Envie de nouveauté chez vous ? Que ce soit pour relooker une pièce, optimiser un espace ou suivre les tendances déco, le Salon Habitat & Déco vous propose une immersion dans l'univers de la maison, du 26 au 28 septembre, au Carré des Docks du Havre. Mobilier, matières, couleurs, objets design… l'inspiration est partout.

Des professionnels pour concrétiser vos projets

Artisans, créateurs, décorateurs, enseignes locales… Près de 150 exposants locaux seront présents pour partager leur savoir-faire et répondre à vos envies. Profitez de conseils personnalisés pour mener à bien vos projets de rénovation, d'aménagement ou de construction.

Le salon met en avant des solutions pour un habitat plus économe, plus sain et plus durable. Isolation, domotique, matériaux écologiques, rénovation énergétique… Des experts comme ceux de France Rénov' seront là pour vous guider et vous informer sur les aides disponibles.

Durant ces trois jours, ce ne sont pas moins de 11 000 visiteurs qui sont attendus. Laurine Royer, chargée de projet, nous détaille l'événement :

Pratique. Du 26 au 28 septembre 2025, de 10h à 19h. 3h de parking offertes, espace snacking sur place.