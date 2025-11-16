En ce moment MAIS JE T'AIME GRAND CORPS MALADE ET CAMILLE LELLOUCHE
Caen. Salon Home Days Caen 2025 : déco, habitat et tendances du 21 au 23 novembre

Du 21 au 23 novembre, le Salon Home Days s’installe au Parc des Expositions de Caen. Trois jours pour découvrir les dernières tendances déco, rencontrer des professionnels de l’habitat et trouver des idées pour vos projets maison.

Publié le 16/11/2025 à 13h37, mis à jour le 16/11/2025 à 13h57 - Par Rodolphe de la Croix
Inspiration et nouveautés au Salon Home Days, du 21 au 23 novembre à Caen.

Le Salon Home Days revient à Caen du 21 au 23 novembre 2025 pour trois jours dédiés à la maison, la décoration et l’aménagement intérieur et extérieur. Un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui souhaitent rénover, embellir ou repenser leur habitat.

Un salon pour tous les projets maison

Home Days réunit des professionnels de l’habitat, des aménageurs fonciers, des constructeurs, des agences immobilières ou encore courtiers en financements et systèmes de protection de la maison...L’objectif : vous inspirer et vous accompagner dans vos projets, quel que soit votre budget.

Animations et ateliers à ne pas manquer

Le salon ne se limite pas aux stands : il propose des conférences thématiques et des rencontres avec des experts pour répondre à toutes vos questions. Les visiteurs pourront découvrir les dernières tendances déco, les matériaux innovants et des solutions éco-responsables.

Ne manquez pas le vendredi une conférence animée par Anne Boétie et le samedi par Daniel Riolo autour de l'immobilier. Les visiteurs pourront poser toutes les questions aux experts présents sur place.

Achetez vos entrées à tarif réduit en cliquant ici.

Infos pratiques
Dates : 21, 22 et 23 novembre 2025
Lieu : Parc des Expositions, Caen
Horaires : 10h – 19h sauf le dimanche 10h - 18h
Accès : Parking gratuit, restauration sur place
Tarifs : 4€ sur place, 3€ sur internet et gratuit pour les moins de 16 ans.

