Caen. Salon Home Days Caen 2025 : déco, habitat et tendances du 21 au 23 novembre

Le Salon Home Days revient à Caen du 21 au 23 novembre 2025 pour trois jours dédiés à la maison, la décoration et l’aménagement intérieur et extérieur. Un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui souhaitent rénover, embellir ou repenser leur habitat.

Un salon pour tous les projets maison



Home Days réunit des professionnels de l’habitat, des aménageurs fonciers, des constructeurs, des agences immobilières ou encore courtiers en financements et systèmes de protection de la maison...L’objectif : vous inspirer et vous accompagner dans vos projets, quel que soit votre budget.

Animations et ateliers à ne pas manquer



Le salon ne se limite pas aux stands : il propose des conférences thématiques et des rencontres avec des experts pour répondre à toutes vos questions. Les visiteurs pourront découvrir les dernières tendances déco, les matériaux innovants et des solutions éco-responsables.

Ne manquez pas le vendredi une conférence animée par Anne Boétie et le samedi par Daniel Riolo autour de l'immobilier. Les visiteurs pourront poser toutes les questions aux experts présents sur place.

Achetez vos entrées à tarif réduit en cliquant ici.



Infos pratiques

Dates : 21, 22 et 23 novembre 2025

Lieu : Parc des Expositions, Caen

Horaires : 10h – 19h sauf le dimanche 10h - 18h

Accès : Parking gratuit, restauration sur place

Tarifs : 4€ sur place, 3€ sur internet et gratuit pour les moins de 16 ans.