En ce moment Say it right Nelly FURTADO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. Habitat & Déco : le nouveau rendez-vous de la rentrée au Havre du 26 au 28 septembre

Devenu un rendez-vous incontournable de la rentrée, cet événement rassemble 150 exposants spécialisés dans la décoration, l’aménagement intérieur et la rénovation. Artisans, décorateurs, créateurs et enseignes locales seront au rendez-vous pour vous accompagner dans vos envies de transformation ou de valorisation de votre intérieur.

Publié le 08/09/2025 à 08h00 - Par Rodolphe de la Croix
Le Havre. Habitat & Déco : le nouveau rendez-vous de la rentrée au Havre du 26 au 28 septembre

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Une édition placée sous le signe de l’inspiration, des échanges et de la créativité, idéale pour lancer un projet qui vous ressemble dès l’automne.Durant trois jours, le salon met à l’honneur la créativité, le savoir-faire et les tendances déco. Le public est invité à parcourir un espace inspirant et chaleureux où se côtoient mobilier, couleurs, matières, objets design et solutions d’agencement. Qu’il s’agisse de réaménager une pièce, de relooker un espace de vie ou de s’informer sur les nouveautés déco, les visiteurs bénéficient des conseils avisés de professionnels passionnés. Un événement à ne pas manquer pour faire le plein d’idées et donner un nouveau souffle à son chez-soi.

Des solutions innovantes pour un habitat plus confortable et durable

Au-delà de l’inspiration, le Salon Habitat & Déco valorise des solutions concrètes pour améliorer durablement son cadre de vie. Isolation performante, domotique, rénovation énergétique, matériaux durables ou optimisation des espaces : les visiteurs découvriront un éventail d’innovations pour un habitat plus confortable, fonctionnel et responsable.

Ils auront également l’opportunité de rencontrer les conseillers de France Rénov’, le service public de la rénovation de l’habitat, qui les accompagneront dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets. Informations sur les aides financières, conseils techniques, diagnostic énergétique ou orientation vers des professionnels qualifiés : les experts de France Rénov’ seront présents pour guider les visiteurs à chaque étape de leur parcours de rénovation.

Un véritable lieu d’échanges pour imaginer un intérieur à la fois plus durable, plus économe et parfaitement adapté aux usages d’aujourd’hui… comme aux besoins de demain.

Le salon rassemble une large variété de professionnels : agences immobilières, spécialistes de l’agencement sur-mesure, de la cuisine, salle de bains et électroménager, décorateurs d’intérieur et de jardin, fabricants de cheminées, poêles et inserts, constructeurs, couvreurs, charpentiers, paysagistes, experts en isolation, chauffage et énergies, ainsi qu’en rénovation globale. Vous y trouverez aussi du mobilier et de la literie, des solutions pour l’ouverture et la fermeture, des piscines, spas et abris, des vérandas et pergolas, sans oublier les peintures, revêtements de sols et muraux, portails et clôtures, terrasses, escaliers et extensions. Découvrez dès maintenant la liste des exposants en cliquant ici

Rendez-vous au Carré des Docks du Havre, du 26 au 28 septembre 2025 de 10h à 19h : entrée 5 € (gratuit -18 ans), 3h de parking offertes et espace snacking sur place.

Téléchargez votre invitation offerte par Tendance Ouest en cliquant ici

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Le Havre. Habitat & Déco : le nouveau rendez-vous de la rentrée au Havre du 26 au 28 septembre
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple