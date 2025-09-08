Le Havre. Habitat & Déco : le nouveau rendez-vous de la rentrée au Havre du 26 au 28 septembre

Une édition placée sous le signe de l’inspiration, des échanges et de la créativité, idéale pour lancer un projet qui vous ressemble dès l’automne.Durant trois jours, le salon met à l’honneur la créativité, le savoir-faire et les tendances déco. Le public est invité à parcourir un espace inspirant et chaleureux où se côtoient mobilier, couleurs, matières, objets design et solutions d’agencement. Qu’il s’agisse de réaménager une pièce, de relooker un espace de vie ou de s’informer sur les nouveautés déco, les visiteurs bénéficient des conseils avisés de professionnels passionnés. Un événement à ne pas manquer pour faire le plein d’idées et donner un nouveau souffle à son chez-soi.

Des solutions innovantes pour un habitat plus confortable et durable

Au-delà de l’inspiration, le Salon Habitat & Déco valorise des solutions concrètes pour améliorer durablement son cadre de vie. Isolation performante, domotique, rénovation énergétique, matériaux durables ou optimisation des espaces : les visiteurs découvriront un éventail d’innovations pour un habitat plus confortable, fonctionnel et responsable.

Ils auront également l’opportunité de rencontrer les conseillers de France Rénov’, le service public de la rénovation de l’habitat, qui les accompagneront dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets. Informations sur les aides financières, conseils techniques, diagnostic énergétique ou orientation vers des professionnels qualifiés : les experts de France Rénov’ seront présents pour guider les visiteurs à chaque étape de leur parcours de rénovation.

Un véritable lieu d’échanges pour imaginer un intérieur à la fois plus durable, plus économe et parfaitement adapté aux usages d’aujourd’hui… comme aux besoins de demain.

Le salon rassemble une large variété de professionnels : agences immobilières, spécialistes de l’agencement sur-mesure, de la cuisine, salle de bains et électroménager, décorateurs d’intérieur et de jardin, fabricants de cheminées, poêles et inserts, constructeurs, couvreurs, charpentiers, paysagistes, experts en isolation, chauffage et énergies, ainsi qu’en rénovation globale. Vous y trouverez aussi du mobilier et de la literie, des solutions pour l’ouverture et la fermeture, des piscines, spas et abris, des vérandas et pergolas, sans oublier les peintures, revêtements de sols et muraux, portails et clôtures, terrasses, escaliers et extensions. Découvrez dès maintenant la liste des exposants en cliquant ici.

Rendez-vous au Carré des Docks du Havre, du 26 au 28 septembre 2025 de 10h à 19h : entrée 5 € (gratuit -18 ans), 3h de parking offertes et espace snacking sur place.

Téléchargez votre invitation offerte par Tendance Ouest en cliquant ici