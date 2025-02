Jeu. Tendance Ouest vous offre vos entrées pour le Salon maison et jardin du Havre

Ce rendez-vous majeur pour tous les amateurs d'habitat, de jardin et de décoration, réunira au Havre, de vendredi 28 février à dimanche 2 mars, une centaine de professionnels locaux pour faire découvrir les dernières tendances et innovations du secteur.

Une vitrine des tendances en construction et rénovation

Le salon proposera une immersion dans les nouveautés du marché de la maison et du jardin, avec une attention particulière portée aux solutions innovantes pour améliorer l'efficacité énergétique des habitations. De la construction à la rénovation, en passant par l'aménagement intérieur, les visiteurs auront l'opportunité de rencontrer des experts et de découvrir des produits à la pointe des nouvelles technologies.

Cette année, l'accent sera mis sur la transition énergétique et les techniques modernes, un domaine devenu incontournable face aux enjeux environnementaux actuels. Que ce soit pour rénover son intérieur ou optimiser ses installations, le salon sera l'occasion idéale de s'inspirer des dernières innovations pour un habitat plus durable.

Le jardin à l'honneur

En plus de l'espace consacré à l'intérieur, une zone entière sera dédiée à l'aménagement extérieur. Les jardins ne sont plus seulement des espaces de verdure, mais de véritables lieux de vie à part entière. Le Salon maison & jardin mettra donc en lumière les dernières tendances en matière de paysagisme, de décoration d'extérieur, et d'aménagement de jardin. Un panel d'experts — paysagistes, horticulteurs, pépiniéristes et piscinistes — seront présents pour conseiller les visiteurs, tout en leur offrant des idées créatives pour transformer leur jardin en un lieu de détente et de convivialité.

Pour les visiteurs venus en voiture, 3 heures de stationnement gratuites seront proposées sur présentation du ticket de stationnement du parking Effia.

Infos pratiques

Dates : Du 28 février au 2 mars 2025

Horaires : De 10h à 19h

Lieu : Carré des Docks, 64 Quai de la Réunion 76600 Le Havre