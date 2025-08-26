Insolite. Un ovni en Normandie ? La vérité sur la traînée lumineuse observée dans le ciel lundi soir

Vers 22h, lundi 25 août 2025, de nombreux témoins ont observé un phénomène spectaculaire dans le ciel normand : une lueur blanche et persistante, semblant filer à grande vitesse. Les photos et vidéos partagées sur les réseaux sociaux ont aussitôt relancé les théories les plus folles : comète, satellite, voire visite extraterrestre…

Pas un ovni, mais une fusée chinoise

La réponse est bien plus scientifique. "Il s'agissait du dégazage d'un étage de fusée afin de corriger son orbite", affirme Christopher Bribet, responsable de Météo Basse-Normandie. Le phénomène provenait en réalité du passage de la fusée chinoise Long March 8A, lancée officiellement à 22h09, heure française.

Ce type de dégazage est courant dans l'aéronautique spatiale, mais reste rare à observer à l'œil nu en Normandie, ce qui explique l'effet de surprise.

Pourquoi le ciel normand s'illumine parfois ?

Il n'est pas exceptionnel que des habitants de l'ouest de la France aperçoivent des traînées lumineuses liées à des lancements de fusées. Leur visibilité dépend de l'altitude de l'engin, de son orbite, mais aussi des conditions météo. En l'occurrence, le ciel dégagé de ce lundi soir a offert un cadre idéal pour admirer ce spectacle insolite.

Une autre fusée attendue : le lancement de Starship

Les amateurs d'astronomie pourraient ne pas avoir à attendre longtemps avant de revoir un tel phénomène. Le lancement de la fusée Starship de SpaceX, initialement prévu plus tôt dans la journée, a finalement été reporté au mardi 26 août 2025 en soirée. Si les conditions sont favorables, une nouvelle traînée lumineuse pourrait être visible depuis la France, le tout retransmis en direct sur YouTube.

Des images partagées par des passionnés

De nombreux internautes ont immortalisé la scène du 25 août, donnant lieu à une collection impressionnante de clichés diffusés sur les réseaux sociaux. Une preuve que, même à des centaines de kilomètres des bases de lancement, le ciel normand peut parfois nous offrir des instants dignes d'un film de science-fiction.