Espace. Comment observer le lancement de la fusée Starship de SpaceX depuis la Normandie ce soir ?

Insolite. Dans la nuit de mardi 26 à mercredi 27 août, SpaceX prévoit le lancement de sa fusée géante Starship, le dixième vol d'essai du programme. Après la spectaculaire traînée lumineuse de la fusée chinoise observée la nuit dernière en Normandie, comment observer le lancement de la fusée Starship de SpaceX depuis la Normandie ce soir ?

Publié le 26/08/2025 à 17h40, mis à jour le 27/08/2025 à 09h07 - Par Mathilde Rabaud
Starship de SpaceX : comment voir la fusée géante depuis la Normandie. - Unsplash - Space X

Dans la nuit du lundi 25 à mardi 26 août, de nombreux habitants de Normandie ont été surpris par une étrange traînée lumineuse vers 22h. L'explication, donnée par Christopher Bribet, responsable de Météo Basse-Normandie, était simple : il s'agissait du dégazage d'un étage de la fusée chinoise Long March 8A, lancée depuis la Chine au même moment.

Ce type de phénomène pourrait bien se reproduire dès ce soir, avec un lancement encore plus spectaculaire.

Starship de SpaceX : un vol test attendu ce mardi soir

Le géant américain SpaceX, dirigé par Elon Musk, doit procéder au 10ᵉ vol d'essai de la fusée Starship, le lanceur spatial le plus puissant jamais construit (120 mètres de haut).

Le décollage est prévu à 2h30 heure française (nuit de mardi à mercredi), après plusieurs reports dus à une fuite d'oxygène liquide et à des risques d'orage électrique.

Quels sont les objectifs de ce lancement spatial ?

Ce vol doit valider plusieurs étapes cruciales pour l'avenir du programme Starship :

  • la mise en orbite de faux satellites,
  • le retour contrôlé du booster SuperHeavy dans le golfe du Mexique,
  • la rentrée atmosphérique du vaisseau principal, avec des manœuvres testant sa robustesse.

Starship est destiné à devenir l'outil majeur des futures missions spatiales, notamment pour le programme lunaire Artemis de la NASA, prévu à partir de 2026.

Peut-on voir la fusée Starship depuis la Normandie ?

Contrairement à la fusée chinoise aperçue la veille, aucune traînée lumineuse ne sera visible en Normandie cette fois-ci en raison de la trajectoire de Starship. En revanche, le lancement pourra être suivi en direct sur les chaînes officielles de SpaceX et sur YouTube.

Suivre le décollage de Starship en direct

Pour ne rien manquer, plusieurs solutions s'offrent aux passionnés :

  • retransmission officielle sur le site de SpaceX et leur compte X (ex-Twitter),
  • live commentés en français sur YouTube par des spécialistes (Techniques Spatiales, AstroKevin),
  • suivi en temps réel des données de vol sur spacexfrance.com.

Des conditions météo encore incertaines

Comme souvent dans le spatial, rien n'est garanti : un report supplémentaire reste possible en cas de nouvel incident technique ou de météo défavorable. L'enjeu est de taille, car plusieurs des précédents vols se sont soldés par des explosions spectaculaires.

