Astronomie. Eclipse totale en Normandie : où vous rendre pour être sûr de bien voir la Lune de sang ?

Vendredi 14 mars au matin, un événement rare illuminera le ciel : une éclipse lunaire totale. Mais pourquoi la Lune prendra-t-elle cette teinte rouge si particulière ?

Ce phénomène, surnommé "Lune de sang", se produit lorsque la Terre s'intercale parfaitement entre le Soleil et la Lune. Privé de lumière directe, notre satellite naturel ne disparaît pas pour autant. Les rayons du Soleil, filtrés par l'atmosphère terrestre, projettent une teinte cuivrée sur la surface lunaire. Ce spectacle mystique a longtemps nourri les légendes, mais aujourd'hui, il est parfaitement expliqué par la science.

Où et quand observer la Lune de sang en Normandie ?

Bonne nouvelle pour les Normands : l'éclipse lunaire sera bien visible depuis la région !

Début du phénomène : 4h57

Apparition des premières teintes rouges : entre 6h26 et 7h31

Apogée du rougeoiement : 7h58

Fin du spectacle : 9h47

La Basse-Normandie, notamment le Cotentin, la baie du Mont-Saint-Michel et les plages du Calvados, offrira les meilleures conditions d'observation. Plus vous serez à l'ouest, plus vous aurez de chances d'admirer pleinement la transformation de la Lune avant son coucher.

Comment bien observer l'éclipse lunaire du 14 mars ?

Privilégiez un lieu dégagé : fuyez la pollution lumineuse des villes. Un endroit en campagne, en bord de mer ou en altitude sera idéal.

Aucune protection nécessaire : contrairement aux éclipses solaires, l'observation est sans danger pour les yeux.

Un appareil photo ou des jumelles peuvent améliorer l'expérience : mais l'œil nu suffira à en prendre plein les mirettes.

Consultez la météo : un ciel nuageux pourrait gâcher la fête.

Une occasion unique avant longtemps

Si vous manquez cette éclipse, il faudra patienter ! La prochaine éclipse totale visible depuis la France n'aura lieu que le 7 septembre 2025 et elle ne sera que partiellement observable. Autant dire que l'événement du 14 mars est LE rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux du ciel.