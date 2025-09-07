En ce moment Butterfly (feat Rori) SUPERBUS
Météo. Eclipse totale de la Lune : une Lune de sang flamboyante observable dans le ciel normand ce soir

Société. Dimanche 7 septembre 2025, le ciel de Normandie offrira un phénomène rare : une éclipse totale de Lune, aussi appelée Lune rouge. Visible à l'œil nu, ce spectacle céleste atteindra son apogée vers 20h11.

Publié le 07/09/2025 à 07h30 - Par Mathilde Rabaud
Le 7 septembre, la Terre s'interposera entre le Soleil et la Lune. Résultat : notre satellite naturel passera dans l'ombre terrestre et prendra une teinte rougeâtre, surnommée Lune de sang. Un rendez-vous immanquable pour les curieux et les passionnés d'astronomie.

Horaires clés de l'éclipse du 7 septembre 2025

En Normandie, la phase de totalité commencera vers 19h30, pour atteindre son maximum à 20h11 et s'achever autour de 20h52. La particularité cette année : la Lune se lèvera déjà éclipsée, offrant une vision rouge intense dès son apparition à l'horizon est.

Où observer la Lune rouge en Normandie ?

Pour profiter du spectacle, il suffit de trouver un horizon bien dégagé : les côtes du Calvados et de la Manche, les plaines de l'Eure ou encore les collines du Perche offriront des points de vue parfaits. Aucun matériel n'est nécessaire, un simple regard vers le ciel suffira.

Un phénomène visible par des milliards de personnes

Cette éclipse sera visible depuis une large partie du globe, mais la Normandie sera particulièrement bien placée pour l'observer au crépuscule. Contrairement aux éclipses solaires, ce phénomène est totalement sûr pour les yeux : aucune protection n'est requise.

La météo, grande inconnue

Comme toujours en Normandie, le ciel pourrait se montrer… capricieux. Si les nuages sont au rendez-vous, il faudra miser sur les éclaircies pour admirer la Lune rouge. Dans tous les cas, le spectacle sera partagé par plus de 7 milliards de personnes dans le monde.

