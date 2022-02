Mardi 4 janvier, entre environ 7h50 et 10h30, le soleil sera caché en partie par la Lune. Une lumière moins vive et des températures plus fraiches devraient ainsi toucher la région. Ces phénomènes d'éclipses sont assez rares à l'échelle régionale, et pourtant plusieurs vont être visibles en 2011! Attention, ne regardez jamais le soleil directement sans protection homologuée.

Découvrez ce qu'est une éclipse et comment profiter du spectacle en écoutant Lilian Laisné, passionné d'astronomie: