Caen. Une année 2018 très ensoleillée en Normandie

Pour trouver du soleil l'année dernière, il fallait aller… en Normandie ! La région a connu un ensoleillement particulièrement exceptionnel : 1993 heures de soleil selon Météo France, soit 18 % d'excédent. "Quelques mois ont été très ensoleillés : février, mai, juillet, septembre, octobre et novembre", expliquent les prévisionnistes de Météo France.

Le Calvados et l'Orne, notamment, ont profité de cette météo, au contraire de la Seine-Maritime. "La région de Rouen a été moins ensoleillée, à cause du brouillard en période hivernale", selon Météo France. "Et à Alençon, le brouillard est compensé par un bel ensoleillement estival."

Des températures élevées et moins de pluie

Concernant les températures, Caen a connu "43 jours avec des températures supérieures à 25°C, le double de la normale et autant qu'en 2003", confie Météo France. L'année 2018 n'arrive toutefois qu'au cinquième rang des années les plus chaudes pour le Calvados. En pluviométrie, la Normandie n'est que légèrement déficitaire en 2018, mais elle a connu des épisodes orageux très courts et très intenses, comme à Caen en mai dernier.

