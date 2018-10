Le soleil ne quittera pas le ciel normand ce week-end

L'été indien joue les prolongations en Normandie. Ce week-end du samedi 20 et du dimanche 21 octobre 2018 s'annonce très agréable partout en Normandie, avec un ensoleillement généreux. Les températures seront assez homogènes, dans les cinq départements normands.

Douceur : plus de 20 degrés dans l'Orne

Quelques brouillards seront malgré tout présents samedi matin sur le nord-Cotentin et un léger voile nuageux est possible sur le sud-Manche, selon Météo France. Les températures seront comprises entre sept et 11 degrés dans la matinée. Le thermomètre sera le plus frais dans l'Orne, avec des températures qui peuvent frôler les gelées à l'aube.

Il y aura un très agréable 15 degrés samedi, dans la matinée, à Cherbourg (Manche). Dans l'après-midi, les températures seront douces, en hausse même par rapport au milieu de semaine. Près de 20 degrés sont attendus à Alençon (Orne), la maximale de la région. Comptez une moyenne de 18 degrés partout ailleurs.

Les prévisions pour samedi - Capture écran Météo France

Dimanche, le soleil persistera, mais avec des températures en baisse. Il ne fera pas plus de 12 degrés à Caen (Calvados), 13 à Rouen et 14°C au Havre (Seine-Maritime) au meilleur de la journée. Jusqu'en milieu de semaine prochaine, les conditions météorologiques seront calmes, avant le retour des perturbations pour la fin du mois. les températures devraient repasser inférieures aux normales de saison, toujours selon Météo France.

Les prévisions pour dimanche - Capture écran Météo France