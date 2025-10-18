En ce moment Cette vie Clara LUCIANI
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Bonne table à Caen. Focaccias et pâtes gourmandes chez Vita Nova

Economie. Vita Nova, restaurant aux influences italiennes, a remplacé Famous Burger, rue Saint-Pierre à Caen.

Publié le 18/10/2025 à 17h00 - Par Elvire Alix
Bonne table à Caen. Focaccias et pâtes gourmandes chez Vita Nova
Anthony Sellamine propose des pâtes fraîches qui changent chaque semaine.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le centre-ville ne manque pas d'adresses gourmandes, mais pas encore d'offre de focaccias. C'est désormais chose faite avec Vita Nova, le nouveau restaurant ouvert fin septembre par Anthony Sellamine à Caen.

Des produits tout droit venus d'Italie

Après trois ans d'expérience dans la restauration, le gérant qui était auparavant aux manettes de Famous Burger, a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure. L'idée lui est venue lors de vacances en Italie, où il découvre la focaccia, un pain de forme plate, cuit au four : "J'ai tout de suite compris qu'il y avait du potentiel et que les Caennais passaient à côté de quelque chose", confie-t-il.

Chez Vita Nova, la focaccia est reine. On la retrouve dans 14 recettes artisanales, salées ou sucrées. Mon choix se porte sur la Pistachiosa, une focaccia moelleuse, croustillante et parfumée, garnie de mortadelle, stracciatella, crème de pistache, tomates anciennes et pousses d'épinards. Un mariage réussi entre fraîcheur et gourmandise, parfait aussi pour les amateurs de sucré-salé. Autres plats à la carte : des pâtes fraîches dont la forme change chaque semaine avec une sauce au choix.

La focaccia Pistachiosa.La focaccia Pistachiosa.

La formule complète (focaccia, boisson et dessert) est proposée à 12,90€, un prix honnête pour une assiette généreuse. En dessert, impossible de passer à côté de la Nocciolata, la focaccia sucrée signature du lieu, garnie de pâte à tartiner et de noisettes torréfiées. Un vrai plaisir régressif.

Face au succès de sa première adresse ouverte fin septembre, Anthony Sellamine prévoit déjà l'ouverture d'une seconde boutique début décembre. Il souhaite aussi développer une offre de traiteur : "L'idée est de proposer des plateaux-repas pour des anniversaires ou séminaires avec 18 parts de focaccias à partager."

Pratique. 141, rue Saint-Pierre. Ouvert tous les jours dès 11h. Tel. 02 31 43 56 31.

Galerie photos
La focaccia Pistachiosa.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Bonne table à Caen. Focaccias et pâtes gourmandes chez Vita Nova
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple