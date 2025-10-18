Bonne table à Caen. Focaccias et pâtes gourmandes chez Vita Nova

Le centre-ville ne manque pas d'adresses gourmandes, mais pas encore d'offre de focaccias. C'est désormais chose faite avec Vita Nova, le nouveau restaurant ouvert fin septembre par Anthony Sellamine à Caen.

Des produits tout droit venus d'Italie

Après trois ans d'expérience dans la restauration, le gérant qui était auparavant aux manettes de Famous Burger, a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure. L'idée lui est venue lors de vacances en Italie, où il découvre la focaccia, un pain de forme plate, cuit au four : "J'ai tout de suite compris qu'il y avait du potentiel et que les Caennais passaient à côté de quelque chose", confie-t-il.

Chez Vita Nova, la focaccia est reine. On la retrouve dans 14 recettes artisanales, salées ou sucrées. Mon choix se porte sur la Pistachiosa, une focaccia moelleuse, croustillante et parfumée, garnie de mortadelle, stracciatella, crème de pistache, tomates anciennes et pousses d'épinards. Un mariage réussi entre fraîcheur et gourmandise, parfait aussi pour les amateurs de sucré-salé. Autres plats à la carte : des pâtes fraîches dont la forme change chaque semaine avec une sauce au choix.

La focaccia Pistachiosa.

La formule complète (focaccia, boisson et dessert) est proposée à 12,90€, un prix honnête pour une assiette généreuse. En dessert, impossible de passer à côté de la Nocciolata, la focaccia sucrée signature du lieu, garnie de pâte à tartiner et de noisettes torréfiées. Un vrai plaisir régressif.

Face au succès de sa première adresse ouverte fin septembre, Anthony Sellamine prévoit déjà l'ouverture d'une seconde boutique début décembre. Il souhaite aussi développer une offre de traiteur : "L'idée est de proposer des plateaux-repas pour des anniversaires ou séminaires avec 18 parts de focaccias à partager."

Pratique. 141, rue Saint-Pierre. Ouvert tous les jours dès 11h. Tel. 02 31 43 56 31.