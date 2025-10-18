Place du commerce à Rouen. Focaccias, kebabs et boutique solidaire

Une fois n'est pas coutume, les ouvertures de commerces dans l'agglomération de Rouen invitent cette semaine à la gourmandise. Et celle-ci prend des accents italiens ces derniers mois. Après Prego dans la rue Eau-de-Robec, une nouvelle adresse, Novettino, rue Guillaume-le-Conquérant, propose de se régaler de focaccias, déclinées en une quinzaine de recettes. De l'autre côté de la Méditerranée, la délicieuse cuisine turque est bien représentée avec l'Ottoman Palace qui a pris ses quartiers à une nouvelle adresse de l'avenue des Canadiens à Sotteville-lès-Rouen. Ici, on mange rapidement un délicieux kebab maison pour les plus pressés ou l'on prend le temps dans la partie restaurant de déguster grillades et côtes d'agneau savoureuses.

La boutique solidaire déménage

Notez enfin que Bazar Malin à P'tit Prix a déménagé pour s'installer désormais à Sotteville-lès-Rouen, place Voltaire.

