Place du commerce à Rouen. Focaccias, kebabs et boutique solidaire

Economie. Entre repas sur le pouce et boutique solidaire, la rédaction vous présente trois ouvertures de commerces.

Publié le 18/10/2025 à 16h00 - Par Pierre Durand-Gratian
Trois commerces qui font la part belle à la gourmandise et à la solidarité ont ouvert leurs portes ou déménagé récemment dans l'agglomération de Rouen. Ici, la sandwicherie italienne Novettino. - Christian Pedron

Une fois n'est pas coutume, les ouvertures de commerces dans l'agglomération de Rouen invitent cette semaine à la gourmandise. Et celle-ci prend des accents italiens ces derniers mois. Après Prego dans la rue Eau-de-Robec, une nouvelle adresse, Novettino, rue Guillaume-le-Conquérant, propose de se régaler de focaccias, déclinées en une quinzaine de recettes. De l'autre côté de la Méditerranée, la délicieuse cuisine turque est bien représentée avec l'Ottoman Palace qui a pris ses quartiers à une nouvelle adresse de l'avenue des Canadiens à Sotteville-lès-Rouen. Ici, on mange rapidement un délicieux kebab maison pour les plus pressés ou l'on prend le temps dans la partie restaurant de déguster grillades et côtes d'agneau savoureuses.

La boutique solidaire déménage

Notez enfin que Bazar Malin à P'tit Prix a déménagé pour s'installer désormais à Sotteville-lès-Rouen, place Voltaire.

Ouverture, agrandissement, déménagement dans la métropole de Rouen. Contactez la rédaction à l'adresse
redactionrouen@tendanceouest.com.

Novettino,sandwicherie italienne

Alex Bouvet et Léa Poulain, gérants. - Christian Pedron

Novettino vient d'ouvrir à Rouen,au 10 rue Guillaume-le-Conquérant.Elle est ouverte du lundi au samedi de 11h à 21h.

Tout est fait sur place : focaccias (un pain plat, cuit au four et garni), sauces et desserts. "La focaccia, précisent Alex Bouvet et Léa Poulain, gérants, est déclinée en 15 recettes (à base de jambon, dinde, mozzarella, etc.) ou peut être composée selon les envies". A emporter ou consommer sur place.

Ottoman Palace, restaurant turc

Ali Osman Cilingir, gérant. - Christian Pedron

L'Ottoman Palace est ouvert au 85 avenue des Canadiens à Sotteville-lès-Rouen.Il propose deux concepts : un côté fast-food ouvert tous les jours, et une partie restaurant.

"Nous proposons une cuisine traditionnelle turque artisanale et fraîche", explique Ali Osman Cilingir, gérant de l'Ottoman Palace. Côté fast-food, des kebabs et sandwichs. Côté restaurant, des mezzés, des grillades, côtes d'agneau, assiettes mixtes et desserts traditionnels.

Le Bazar Malin à P'tit Prix déménage

Jennifer Simper, gérante du Bazar Malin à P'tit Prix. - Christian Pedron

La boutique vient de déménager à Sotteville-lès-Rouen, au 4 place Voltaire.  Elle est ouverte dès 9h15 du lundi au vendredi, le samedi dès 10h et fermée le mercredi.

La boutique propose des vêtements, des jouets, des accessoires électroménagers, des articles de puériculture, mais aussi la réparation de chambres à air et freins de vélos. "J'ai aussi parfois des téléphones, ordinateurs", ajoute Jennifer Simper, gérante, passionnée d'achat-revente.

