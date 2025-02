Argentan. L'association Ornéode inaugure un nouveau complexe pour l'accueil des personnes en situation de handicap

Il y avait beaucoup de sourires au complexe Les Roches d'Argentan, mercredi 5 février. Presque un an après l'arrivée des premiers résidents et une semaine avant le vingtième anniversaire de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, le site a été officiellement inauguré. "Il ne suffit pas d'ouvrir des bâtiments neufs, confie Thierry Mathieu, président de l'association Ornéode, anciennement baptisée Adapei61. Il faut que les gens se les approprient et puissent vivre dedans, même si les conditions d'accueil n'ont rien à voir avec ce qu'elles étaient avant. On a pris un an pour analyser et corriger certaines choses", poursuit-il.

Un lieu "d'humanité" et de "dignité"

Ouverts depuis 1981 à Argentan, les anciens locaux du foyer Cottage, où logeaient les résidents avant l'ouverture du complexe Les Roches, ne répondaient plus aux normes. Désormais, le site de 11 100 mètres carrés dispose d'un foyer de vie bâti en rez-de-chaussée pour une meilleure accessibilité ainsi que d'un foyer d'hébergement de 20 places. "Autrefois, les chambres avaient une superficie de 9 mètres carrés, explique la directrice du complexe, Isabelle Arenillas. Aujourd'hui, elles sont plus grandes et surtout individuelles. C'était nécessaire, car la chambre, c'est vraiment le domicile des résidents", poursuit-elle.

Avec deux grands salons communs et cinq salles d'activité, les résidents ont plus d'espace. "On est sur des locaux beaucoup plus modernes et beaucoup plus agréables. Ce qui change concrètement, c'est d'essayer de faire en sorte que ces personnes soient dans des conditions d'autonomie maximale. C'est un lieu d'humanité et de dignité", affirme Thierry Mathieu. Financés par le Conseil départemental avec le soutien de Terres d'Argentan Interco, les travaux du nouveau complexe ont coûté près de 5,6 millions d'euros.

"Quelques trous dans la raquette"

Mercredi 5 février, plusieurs officiels, dont la sous-préfète d'Argentan, Isabelle Rioux, ont visité les bâtiments neufs. "C'est magnifique. On est un département phare en matière d'inclusion, car on a beaucoup d'associations et d'entreprises adaptées dans ce domaine. On peut toujours progresser, il faut s'adapter en permanence", se réjouit la sous-préfète.

De son côté, Thierry Mathieu confirme travailler sur de nouveaux projets pour favoriser l'inclusion et l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Un futur complexe, similaire à celui d'Argentan, devrait voir le jour près de L'Aigle dans les prochaines années. "On n'est pas loin d'avoir bouclé les financements, confie le président. On sait qu'on a quelques trous dans la raquette. Certaines personnes demandent des hébergements et nous ne sommes pas toujours en mesure de répondre. Ce qui nous inquiète, c'est qu'on a une population ornaise vieillissante. Les familles des personnes en situation de handicap vieillissent et on voit bien qu'elles arrivent au bout de ce qu'elles peuvent faire", conclut-il.