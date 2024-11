Argentan. Un salon pour aider les artisans à reprendre une entreprise

Il y a presque un an, Taoufik Laasri se lançait dans une nouvelle aventure en reprenant la pâtisserie Lecointre, à Argentan. "Depuis que j'ai commencé la pâtisserie, surtout ces dernières années, mon ambition était de me mettre à mon compte, raconte l'artisan. J'ai d'abord cherché une pâtisserie en région parisienne, mais les prix étaient trop chers. Petit à petit, je me suis dit qu'il fallait que je me lance alors j'ai cherché un peu partout et je suis tombé sur l'entreprise de Monsieur Lecointre", poursuit-il.

Jeudi 21 novembre, Taoufik Laasri sera au hall du champ de foire d'Argentan pour partager son expérience avec les artisans qui souhaitent, eux aussi, se mettre à leur compte. "La Chambre des métiers et de l'artisanat s'est toujours montrée disponible pour m'accompagner dans mon projet, explique le pâtissier. C'est touchant et c'est une grande fierté d'avoir réussi. Je suis parti de rien et j'ai obtenu ce que je voulais", continue-t-il.

Dans l'Orne, le Salon Objectif Artisan aura lieu de 13h à 18h au hall du champ de foire d'Argentan. Il se tiendra également à Caen (Calvados), Coutances (Manche), Evreux (Eure) et Rouen (Seine-Maritime).