Chambre des métiers et de l'artisanat de Normandie. Elle a monté son entreprise grâce à leurs conseils

La Chambre des métiers et de l'artisanat de Normandie organise jeudi 21 novembre le Salon "Objectif Artisan" à Caen. La journée est dédiée aux personnes intéressées par la création ou la reprise d'une entreprise. Des conseillers de la chambre seront présents, pour aider à faire face aux difficultés des débuts, comme ils l'ont fait avec Gwladys Lacote lorsqu'elle a repris une pâtisserie.

Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans l'artisanat ?

"On avait envie de lancer notre petite affaire familiale. Aujourd'hui, on mange plutôt mal. C'est important de retrouver les goûts des bons produits. De redécouvrir la bonne qualité des produits et de la conserver."

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ?

"Les premières difficultés, c'était de réussir à trouver une banque qui souhaite nous suivre. Nous, c'est vrai qu'on a eu de la chance, on a trouvé une banque qui était vraiment motivée à nous suivre, qui croyait en notre projet."

Comment la Chambre des métiers et de l'artisanat de Normandie vous a-t-elle aidé ?

"Nous avons été accompagnés par un de leurs conseillers, et ça nous a permis d'avoir un crédit à 1% correspondant à la hauteur de notre apport. C'est lui qui nous en a parlé et nous a dit de voir avec notre banque. Donc il a rédigé un courrier que j'ai transmis à notre conseiller bancaire. Ainsi, sur 30 000€, on a pu avoir un crédit de 1%."

Le salon “Objectif Artisan” se tient à Caen jeudi 21 novembre, à la Chambre des métiers et de l'artisanat de 13h à 18h. Des ateliers sont aussi prévus, toutes les informations sont disponibles sur le site de la CMA. D'autres salons sont prévus le même jour en Normandie, à Argentan, Coutances, Evreux et Rouen.