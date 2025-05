[En images] Caen. Ce couple aménage une caravane pour en faire un food-truck

Cela faisait 10 ans qu'Hélène Alexandre, juriste de formation, rêvait de son propre food-truck. En 2024, avec son compagnon Emmanuel Seb, alors dessinateur industriel, elle change de voie. Ensemble, ils sont passés du quotidien de bureau à la cuisine nomade en aménageant une caravane en food-truck, qu'ils ont nommé Le Duo Délicieux. Burger, paninis ou encore galettes-saucisses : Hélène Alexandre insiste sur le "fait maison" de leur offre de repas et "l'origine locale des fournisseurs, principalement issus de La Grande Ferme" à Fontenay-le-Marmion, dans l'agglomération caennaise. Le food-truck se déplace chaque midi, depuis mardi 22 avril, principalement sur des zones d'activités de l'agglomération.

Le Duo Délicieux se déplace chaque midi sur des emplacements bien choisis. Le couple a démarché entreprises et zones étudiantes pour se positionner là où il manque des espaces de restauration.

Une caravane aménagée de A à Z

Le couple a d'abord acheté la caravane vide. Ils l'ont entièrement transformée par leurs propres moyens. Plans, choix du matériel, montage : tout a été pensé et installé par Emmanuel Seb. De son côté, Hélène Alexandre s'occupait du suivi avec la Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA), des formations et de toute la gestion administrative que demande un tel projet. Un travail qui aura duré 1 an. Aujourd'hui, Emmanuel Seb compare leur food-truck à "une vraie petite cuisine : il y a tout ce qu'il faut, plancha, plaques, four à gaz, réfrigérateur, congélateur, vitrines chaudes pour les plats et desserts et froides pour les boissons".

Le défi : intégrer deux postes de travail pour que chacun ait sa place sans se gêner. En général, Emmanuel Seb se charge de la plancha et des grillades pendant qu'Hélène Alexandre gère les plaques et la cuisine au four.

Travailler dans un food-truck, c'est aussi savoir bricoler. Chaque placard est sécurisé pour ne pas s'ouvrir sur la route. C'est Emmanuel Seb qui a imaginé des astuces pour qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises.

L'eau est tirée manuellement via un bidon d'eau propre, et les eaux usées sont récupérées dans un autre bidon. L'électricité est fournie par un groupe électrogène, mais la cuisson se fait principalement au gaz.