Normandie. Objectif Artisan : un salon pour les futurs entrepreneurs

Il s'adresse à toutes les personnes intéressées pour créer ou reprendre une entreprise dans le secteur de l'artisanat. La Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) Normandie organise, en partenariat avec Tendance Ouest, jeudi 21 novembre, le Salon Objectif Artisan, dans cinq villes de Normandie simultanément : Rouen, Argentan, Caen, Coutances et Evreux. Sur place, des conseillers CMA et des professionnels du monde de l'entreprise - banquiers, assureurs, comptables ou notaires - sont présents pour distiller les bons conseils pour se lancer, reprendre ou transmettre une entreprise artisanale. Sur le salon rouennais par exemple, une vingtaine d'experts proposeront des rendez-vous individuels. Des ateliers sont aussi prévus.

Toutes les infos sur le site de la CMA Normandie.