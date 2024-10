Argentan. Ce jeune Ornais s'apprête à rouler sur le circuit de Jerez

Chez les Caligny, la moto est une histoire de famille. "Mon grand-père faisait de la mobylette et il a transmis cette passion à ma mère et mes tantes", explique Enzo Caligny, jeune Ornais qui est monté sur sa première moto à l'âge de trois ans. "Je faisais du moto-cross dans le jardin et mon grand-père a voulu me montrer la moto sur piste. Ça m'a tout de suite plu", continue-t-il.

Tout au long de sa vie, le jeune sportif a enchaîné les courses. A 16 ans, il vient d'être sacré vice-champion de France de pré-Moto3 objectif Grand Prix, le plus haut championnat accessible à son âge. "C'est extraordinaire, confie-t-il en esquissant un sourire. Notre objectif, c'était de terminer dans le top 5. Finir vice-champion, ce n'était même pas dans nos têtes. Ça donne envie de recommencer et d'être champion", poursuit-il.

Se confronter aux meilleurs

Après une saison riche en émotions, Enzo Caligny s'apprête à rouler sur le circuit de Jerez, en Espagne. Une course hors championnat et donc sans enjeu, mais qui représente beaucoup pour l'Argentanais. "C'est un rêve depuis longtemps, confie Enzo. J'y vais pour m'amuser, mais aussi pour voir mon niveau en Espagne. Pour moi, c'est un pays où l'on peut vraiment progresser. Le niveau est plus élevé qu'en France."

Le témoignage d'Enzo Caligny avant la course Impossible de lire le son.

Cette semaine, Enzo Caligny sera accompagné de son oncle et de son grand-père. Les autres membres de sa famille, qui ont l'habitude de se déplacer à toutes les courses du sportif en France, le supporteront à distance. "C'est beaucoup de fierté, confie l'une de ses tantes, Léane. C'est aussi beaucoup de travail", conclut-elle.

Les essais libres commencent ce jeudi 31 octobre. La course aura lieu dimanche 3 novembre et fera s'affronter une vingtaine de coureurs. Enzo Caligny espère finir dans le top 15.