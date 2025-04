Bon plan. Péages gratuits pour les motards sur l'A28 et l'A88 pour rejoindre les 24h du Mans moto

Le circuit Bugatti du Mans accueille la 48e édition des 24h motos dès ce jeudi 17 avril. Pour rejoindre la Sarthe, l'autoroute A28 reconduit pour les motards la gratuité des péages sur son réseau entre Rouen et Alençon. L'accès sera libre aux barrières de péage du vendredi 18 avril à partir de 10h au lundi 21 avril à 12h.

Deux relais motards sont également mis en place pour permettre au millier de motards attendus de faire une pause. Le premier les accueillera sur l'aire de la Dentelle d'Alençon le vendredi de 7h30 à 20h et le samedi de 7h30 à 13h. Pour le retour, les deux-roues pourront s'arrêter sur l'aire du Domaine d'Harcourt le dimanche de 8h à 20h. Ces deux relais disposent d'une distribution de carburant et sont accessibles depuis le réseau secondaire. Les boissons chaudes y seront offertes et des animations y seront proposées.

Comment aller au Mans depuis la côte ?

Depuis la Manche ou le Calvados, les motards peuvent aussi bénéficier de la gratuité du péage en empruntant l'A88 entre Falaise et Sées, à partir de 9h le vendredi et jusqu'à 13h le lundi. Une signalisation sera mise en place pour permettre une meilleure fluidité du trafic. L'aire de services du Pays d'Argentan fera office de relais motard avant de poursuivre sur l'A28 jusqu'au Mans.