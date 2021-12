Argentan. La première coupe de l'Orne de boccia, pour inciter les handicapés au sport [Vidéo]

La première coupe de l'Orne de Boccia a été disputée le jeudi 15 juin 2017 à Argentan (Orne). Cette discipline encore méconnue est un sport adapté pour les handicapés, aussi bien mentaux que physiques. Il s'agit d'un dérivé de la pétanque : les joueurs lancent des boules (moins lourdes que celles de la pétanque et molles) et le but est de toucher le "jack" (comme le cochonnet à la pétanque).

Sport et handicap

La compétition a été organisée pour renforcer l'accès et la pratique du sport pour les personnes en situation de handicap. Elle a regroupé 80 personnes dont deux tiers d'handicapées.

Cette coupe est à l'initiative de la ville d'Argentan, des Pays d'Auge et d'Ouche.

Julie Babin, organisatrice et agent de développement au Comité Départemental Olympique et Sportif de l'Orne :

Benjamin, 20 ans, participant handicapé à cette coupe de Boccia, est là pour...

